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Дерменджиев: В началото съперниците на Лудогорец бяха много по-силни, отколкото са в момента

  • 26 сеп 2026 | 18:21
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Новият консултант по спортните въпроси в Лудогорец Георги Дерменджиев коментира завръщането си в Разград. Опитният специалист, който ще помага на новия треньор Игор Йовичевич, припомни, че клубът има огромен шампионски опит и не се притеснява от засилената конкуренция в efbet Лига.

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„Част съм от отбора още от самото начало, от „Б“ група, и съм много доволен, че отново се обърнаха към мен. Помагам с каквото мога, защото искам Лудогорец отново да бъде шампион. Притеснение винаги може да има. Клубът беше шампион 14 поредни години, като в началото съперниците бяха много по-силни, отколкото са в момента. Лудогорец обаче вече има огромен опит и знае как се излиза от подобни ситуации".

"Надявам се, че настоящата конкуренция ще вдигне нивото на българския футбол като цяло. Ръководството винаги е стояло твърдо зад всеки треньор. Игор Йовичевич вече познава добре и отбора, и футбола у нас. Пожелавам му успех и да постигне целите, за които е дошъл“, заяви Дерменджиев.

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