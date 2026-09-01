Атлетико изглежда ще надвие Ювентус за световен шампион

Световният шампион с Аржентина Николас Таляфико е пред трансфер в Атлетико Мадрид, съобщава журналистът Матео Морето.
Опитният 34-годишен бранител на Лион най-вероятно ще отиде при "рохибланкос" под наем, като самият бранител вече е провел разговор със сънародника си Диего Симеоне и е дал зелена светлина за преминаване на "Метрополитано". От френския клуб също са склонни да приемат оферта за футболиста си, като в момента текат преговори.
Досега се смяташе, че Ювентус е фаворитът за Таляфико, но в последните часове ситуацията претърпя съществен обрат.
Именно заплатата на аржентинеца във френския клуб, който не се намира в цветущо финансово състояние, е основната причина за евентуалната раздяла, въпреки че има договор до 2027 г. Атлетико се опитва да се възползва от тази ситуация и да привлече играча. В тази връзка на „Метрополитано“ правят сметки как да вместят възнаграждението му в силно ограничения таван на заплатите.
Същевременно Атлетико и работи по раздяла с футболисти като Хосе Хименес, Тома Льомар, Карлос Мартин и Обед Варгас. Това би помогнало значително за осъществяването на трансфера на Таляфико, който е готов да даде предимство на Атлетико пред интереса на Ювентус.
Идеята е аржентинецът да бъде конкуренция на новопривлечения ляв бек Алехандро Грималдо. През миналия сезон Таляфико изигра за Лион общо 30 мача във всички турнири, в които даде 3 асистенции.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago