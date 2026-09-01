Атлетико изглежда ще надвие Ювентус за световен шампион

Световният шампион с Аржентина Николас Таляфико е пред трансфер в Атлетико Мадрид, съобщава журналистът Матео Морето.

Опитният 34-годишен бранител на Лион най-вероятно ще отиде при "рохибланкос" под наем, като самият бранител вече е провел разговор със сънародника си Диего Симеоне и е дал зелена светлина за преминаване на "Метрополитано". От френския клуб също са склонни да приемат оферта за футболиста си, като в момента текат преговори.

💣🚨 MAJOR BREAKING: Atlético Madrid are pushing to secure the signing of Nicolás Tagliafico, who is ready to prioritise Atleti over Juventus.



Alemany is trying to accelerate the sales so he could make room for the left-back.



[🎖️: @medinamarca & @rubenuria] pic.twitter.com/CP3Wk7kbWc — Atletico Universe (@atletiuniverse) September 1, 2026

Досега се смяташе, че Ювентус е фаворитът за Таляфико, но в последните часове ситуацията претърпя съществен обрат.

Именно заплатата на аржентинеца във френския клуб, който не се намира в цветущо финансово състояние, е основната причина за евентуалната раздяла, въпреки че има договор до 2027 г. Атлетико се опитва да се възползва от тази ситуация и да привлече играча. В тази връзка на „Метрополитано“ правят сметки как да вместят възнаграждението му в силно ограничения таван на заплатите.

🚨🔴⚪️ Nico Tagliafico gives green light to Atlético Madrid after he did the same also with Juventus yesterday.



Nico would be delighted to join Atléti. 🇦🇷



Deal depends on club to club agreement. pic.twitter.com/fQD5ocvmSG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2026

Същевременно Атлетико и работи по раздяла с футболисти като Хосе Хименес, Тома Льомар, Карлос Мартин и Обед Варгас. Това би помогнало значително за осъществяването на трансфера на Таляфико, който е готов да даде предимство на Атлетико пред интереса на Ювентус.

Идеята е аржентинецът да бъде конкуренция на новопривлечения ляв бек Алехандро Грималдо. През миналия сезон Таляфико изигра за Лион общо 30 мача във всички турнири, в които даде 3 асистенции.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago