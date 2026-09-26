Англия - Испания е черешката на тортата в днешните мачове от Лигата на нациите

Днес ще се изиграят общо 10 мача от Лигата на нациите, като програмата включва по два сблъсъка от Лига "А" и Лига "В", както и шест двубоя от третата по сила Лига "С".

Sportal.bg отново ще следи в реално време всички срещи.

България също започва участието си в турнира. Отборът на Александър Димитров посреща Люксембург от 19:00 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив и ще преследва задължителна победа, за да подкрепи амбициите си за първото място в групата, в която са още Исландия и Естония.

Големият сблъсък в Лига "А" е Англия - Испания. Двата отбора ще се срещнат в повторение на финала на Евро 2024, спечелен от иберийците с 2:1. Сега "Ла Роха" е и световен шампион, а англичаните още ближат рани след болезнената загуба от Аржентина на полуфиналите на Мондиал 2026.

В същата група 3 сили ще премерят Чехия и Хърватия. Чехите са с нов селекционер в лицето на испанеца Санти Дения, а начело на "ватрените" застана Славен Билич. Славните ветерани Лука Модрич и Иван Перишич продължават да са част от състава на Хърватия и се очаква да са титуляри в Прага.

В Лига "В" има два мача от група 1. Фаворитът за първото място Швейцария ще гостува на Северна Македония в Скопие, като двата тима никога не са се срещали до момента. Словения пък ще посрещне Шотландия в Любляна в опит да запише първа победа срещу "гайдарите".

В Лига "С" освен двубоя на България интерес предизвиква и срещата Албания - Беларус. Сред титулярите за гостите ще започнат двама футболисти на ЦСКА - Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг. В другия мач от група 1 Сан Марино ще е домакин на Финландия.

В група 3 Словакия излиза за задължитела победа срещу Молдова в Прешов, а тимът на Фарьорски острови приема Казахстан.

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