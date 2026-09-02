Премиър лийг отново счупи всички рекорди по трансферни разходи

Клубовете от Премиър лийг на Англия счупиха собствения си рекорд за най-много похарчени пари в рамките на летен трансферен прозорец, като общата сума достигна 3,46 милиарда паунда.

Крубовете вече бяха надхвърлили значително бариерата от 3 милиарда паунда, когато трансферът на Илиман Ндиайе от Евертън в Манчестър Сити в последния ден, на стойност 60 милиона паунда, изведе общата сума над предишния връх от 3,14 милиарда паунда, поставен преди 12 месеца. Малко след затварянето на прозореца беше потвърден и трансферът на Енцо Фернандес от Челси в Манчестър Сити, който изравни британския рекорд за най-скъп играч със сумата от 125 милиона паунда.

Само в последния ден от трансферния прозорец бяха похарчени общо 475 милиона паунда, което е увеличение спрямо 391-те милиона от миналата година. Общата сума, изразходвана по време на прозореца, значително надхвърля похарчените 1,13 милиарда паунда от клубовете само преди пет години. Това подчертава силата на водещите английски отбори да привличат таланти.

Три от десетте най-скъпи трансфера в историята на футбола се осъществиха това лято, като всички те бяха осъществени от клубове от Премиър лийг. Всъщност, през този летен прозорец бяха реализирани четири от петте най-скъпи сделки в историята на английския елит.

Рекордният трансфер е факт: Енцо Фернандес премина в Манчестър Сити

Трансферът на Фернандес беше водещата новина, надминавайки сумата от 116 милиона паунда, която Манчестър Сити похарчи по-рано през прозореца за халфа на Нотингам Форест Елиът Андерсън. Междувременно Челси плати 117 милиона паунда за Морган Роджърс от Астън Вила. Ливърпул от своя страна плати първоначално 106 милиона паунда, които могат да нараснат до 123 милиона, за нападателя на Пари Сен Жермен и Франция Брадли Баркола.

Преминаването на Ян Диоманде в Реал Мадрид и трансферът на Антъни Гордън от Нюкасъл в Барселона са единствените сделки, осъществени досега това лято от клубове извън Англия, които включват суми над 60 милиона паунда.

Привличането на Сандро Тонали от Тотнъм беше клубен рекорд, който може да достигне 100 милиона паунда. Клубът от северен Лондон също така похарчи сериозни суми за Матеуш Фернандеш (85 млн. паунда) от Уест Хам и Савио от Манчестър Сити (75 млн. паунда, които потенциално могат да нараснат до 85 млн.).

Други трансфери в този диапазон включват сделката за 85,6 милиона паунда, с която Сити привлече Аюб Буади от Лил, пристигането на Бруно Гимараеш в Арсенал от Нюкасъл за 75 милиона паунда и трансфера на камерунския халф Карлос Балеба от Брайтън в Манчестър Юнайтед за 70 милиона паунда.

Може би не е изненадващо, че в класацията на 20-те най-скъпи осъществени трансфери само шест не са към клубове от английския елит. Дори новакът Ипсуич Таун е похарчил повече за нови попълнения от отбори като Барселона, Милан, Ювентус и действащия европейски шампион ПСЖ.

Късното потвърждение на трансфера на Фернандес от Манчестър Сити увеличи летните им разходи до 458 милиона паунда. Новият мениджър Енцо Мареска получи сериозна подкрепа, докато изгражда собствен отбор след напускането на Пеп Гуардиола. Това е нов рекорд за Премиър лийг в рамките на един трансферен прозорец, надминавайки сумата от 415 милиона паунда на Ливърпул от миналото лято. Въпреки че Сити похарчи много, клубът също така реализира 304 милиона паунда от продажби на играчи.

Манчестър Сити обяви рекордния трансфер на Буади

Челси е вторият най-голям харчител с общо 349 милиона паунда, въпреки че „сините“ продадоха играчи на стойност 382 милиона паунда, завършвайки с нетна печалба от 33 милиона.

Тотнъм похарчи третата най-голяма сума през летния прозорец – 302 милиона паунда, с надеждата да избегне още един труден сезон и да се върне в битката за челните места.

Новакът Ипсуич също бе доста щедър, пръскайки сериозни суми в опита си да избегне незабавно завръщане в Чемпиъншип с общи разходи от 171 милиона паунда, надминавайки Манчестър Юнайтед, който плати 148 милиона за нови попълнения.

Междувременно Хъл, който също се завърна във Висшата лига този сезон, имаше много натоварен прозорец с общо 18 нови попълнения, шест от които пристигнаха в последния ден.

Клубовете от Премиър лийг като цяло бяха готови да бръкнат дълбоко в джобовете си това лято, като 11 от 20-те отбора счупиха трансферните си рекорди, а шест от тях го направиха повече от веднъж. Ковънтри, който влезе в Премиър лийг заедно с Ипсуич и Хъл, го направи цели четири пъти. Те привлякоха Орел Аменда за първоначална сума от 15,4 милиона паунда, преди тази сума да бъде надмината от 20 милиона за Лум Чауна. Вратарят Карл Ръшуърт направи наема си постоянен за 22 милиона паунда, но сега клубният рекорд се държи от Кейлъб Йеренкий, който подписа за 23,1 милиона паунда.

Астън Вила и Ипсуич също счупиха съответните си рекорди повече от веднъж, докато Джеймс Трафорд (Лийдс), Мамаду Сангаре (Брентфорд), Лука Вушкович (Брайтън) и Лиъм Делап (Нотингам Форест) бяха клубни рекордни покупки на стойност над 40 милиона паунда.

Това лято 35% от сделките, включващи трансферна сума, са били между два клуба от Премиър лийг, което е увеличение спрямо миналата година, когато този дял беше 30%. Този процент се увеличава до 44% в случаите, когато клубове от Премиър лийг са купували играчи от по-ниските нива на английската футболна пирамида.

Нетните разходи на клубовете от Премиър лийг за този трансферен прозорец остават над 1 милиард паунда, което е далеч повече от всяко друго първенство в Европа. Това се случва въпреки факта, че много от най-големите продажби през лятото също идват от английския елит. За сравнение, клубовете от Бундеслигата и Лига 1 са получили повече средства от трансферни такси, отколкото са похарчили. С изключение на базираните във Франция дуо Баркола и Буади, повечето от големите трансфери, осъществени от клубове от Премиър лийг този месец, са между съперници от същото първенство. Сред тях са английските национали Роджърс и Андерсън, докато Нюкасъл продаде Тонали на Спърс и Гимараеш на Арсенал. Манчестър Юнайтед привлече Балеба от Брайтън след 12-месечно преследване, за да подсили халфовата си линия, а привличането на Фернандеш и Савио от Тотнъм попада в същата категория.

Но защо английските клубове купуват играчи един от друг повече от всякога това лято, вместо да търсят най-големите сделки в чужбина? Една от причините може да е изкушението да се заложи на играчи, които вече са се доказали във Висшата лига. Много от скъпите попълнения от миналия сезон, голяма част от които дойдоха от Бундеслигата, не успяха да оправдаят очакванията или високите си трансферни суми. Това лято се наблюдаваха и сделки между едни и същи клубове, вероятно със счетоводни съображения, като Челси и Астън Вила си размениха играчи. Съществува и усещането, че отборите в чужбина завишават трансферните такси, които изискват, когато английски тимове, разполагащи с огромни приходи от телевизионни права, проявят интерес към техните футболисти.

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