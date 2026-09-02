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Трансферът на Балогун в Евертън окончателно пропадна

  • 2 сеп 2026 | 03:59
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Трансферът на Балогун в Евертън окончателно пропадна

Фоларин Балогун все пак ще остане в Монако. След като изглеждаше, че е постигната договорка за трансфер в Евертън, споразумението се провали във вторник, малко преди затварянето на английския трансферен прозорец.

Според информациите, Балогун не е успял да премине медицинските прегледи. Това е накарало Евертън да предоговори условията по сделката, след което нападателят е решил да се оттегли. Така той ще остане в отбора от Лига 1.

В понеделник множество източници съобщиха, че Монако и Евертън са се договорили за трансфер на стойност около 45 милиона евро (52,3 милиона щатски долара), плюс около 5 милиона евро (5,8 милиона долара) под формата на бонуси. Според информациите Балогун се е бил разбрал за четиригодишен договор с опция за още една година. Трансферът трябваше да се осъществи точно преди затварянето на летния трансферен прозорец във Висшата лига във вторник, като Евертън се надяваше да започне сезона с подсилена атака.

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Балогун се представи отлично за Монако през миналия сезон, като отбеляза 19 гола и добави 5 асистенции във всички турнири. Нападателят вкара девет гола в последните 12 мача на Монако от редовния сезон, въпреки че френският гранд завърши на седмо място. Балогун приключи годината на четвърто място в голмайсторската листа на Лига 1.

Този трансфер щеше да отбележи завръщането на Балогун в Англия. Той е израснал в Лондон, преминал е през академията на Арсенал и е започнал кариерата си при „артилеристите“, преди да се премести във Франция през 2023 г.

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