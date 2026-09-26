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Мареска с любопитна реакция на сензационната новината относно Ман Сити

  • 26 сеп 2026 | 16:42
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Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска реагира по любопитен начин на новината, че клубът е признат за виновен по 114 от общо 115 обвинения за нарушения на финансовите правила на Премиър лийг. Италианецът не отговори директно на въпроси по казуса, но пусна публикация в "Инстаграм".

На снимката е изписан цитат, приписван на древногръцкия философ Сократ: „Единственото нещо, което знам, е, че не знам нищо.“ Мареска е написал още: „Време е да си поема въздух. Време е да анализирам. Време е да се уча.“

Реакцията на италианеца идва в момент, в който Манчестър Сити очаква развитието по дългогодишната сага с Премиър лийг. Клубът отрича всички обвинения и се очаква да обжалва решението, а самият Мареска е начело на тима от това лято, след като наследи Пеп Гуардиола. Той вече изведе Сити до пет поредни победи в началото на сезона, но сега ще трябва да работи и в условията на сериозно внимание около казуса.

Любопитното е, че публикацията на Мареска е била споделена приблизително час преди новината за решението да стане публична. Затова не е ясно дали думите му са били свързани с очакваното развитие по случая, или са имали съвсем друг повод. Самият клуб междувременно запази досегашната си позиция, че процесът продължава и че Манчестър Сити ще защитава своята позиция.

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Снимки: Gettyimages

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