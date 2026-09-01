Челси продаде трети нападател

Челси официално потвърди перманентния трансфер на Марк Гиу в РБ Лайпциг. Германският клуб ще плати за 20-годишния нападател 14,6 милиона паунда (17 милиона евро). В договора има и процент от бъдеща продажба на испанеца. Преди две години лондончани го купиха от Барселона срещу пет милиона лири.

“Червените бикове” обявиха, че Гиу е подписал с тях до 2031 година.

Челси първоначално искаше около 25 милиона паунда за испанеца, но след това лондончани са намалили изискванията си. Той не влизаше в плановете на Чаби Алонсо, който дори не го включи в групата за предсезонното турне.

20-годишният футболист записа само осем мача във Висшата лига през миналия сезон, след като престоят му под наем в Съндърланд беше прекратен след по-малко от месец поради кризата с централните нападатели в Челси. Той започна само веднъж в първенството за през миналата кампания.

Гиу ще стане третият нападател, който ще напусне Челси през този период, след като Николас Джаксън и Лиъм Делап се присъединиха съответно към Астън Вила и Нотингам Форест.

Гиу подписа шестгодишен договор след присъединяването си към Челси от Барселона през юли 2024 г., след като клубът от Висшата лига активира клаузата за освобождаване в договора му. Оттогава той има 29 участия, в които отбелязва осем гола. Той играе важна роля в кампанията в Лигата на конференциите през 2024-25, преди контузия в подколянното сухожилие да го извади от елиминационната фаза. Той игра само седем пъти за първия отбор на Барселона, след като премина през академията на клуба Ла Масия.

Marc Guiu has completed a permanent transfer to Bundesliga side RB Leipzig.



Everyone at Chelsea would like to thank Marc for his efforts during his time at the club and wish him every success as he begins the next chapter of his career with RB Leipzig. — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 1, 2026

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