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Челси продаде трети нападател

  • 1 сеп 2026 | 12:08
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Челси продаде трети нападател

Челси официално потвърди перманентния трансфер на Марк Гиу в РБ Лайпциг. Германският клуб ще плати за 20-годишния нападател 14,6 милиона паунда (17 милиона евро). В договора има и процент от бъдеща продажба на испанеца. Преди две години лондончани го купиха от Барселона срещу пет милиона лири.

“Червените бикове” обявиха, че Гиу е подписал с тях до 2031 година.

Челси първоначално искаше около 25 милиона паунда за испанеца, но след това лондончани са намалили изискванията си. Той не влизаше в плановете на Чаби Алонсо, който дори не го включи в групата за предсезонното турне.

20-годишният футболист записа само осем мача във Висшата лига през миналия сезон, след като престоят му под наем в Съндърланд беше прекратен след по-малко от месец поради кризата с централните нападатели в Челси. Той започна само веднъж в първенството за през миналата кампания.

Гиу ще стане третият нападател, който ще напусне Челси през този период, след като Николас Джаксън и Лиъм Делап се присъединиха съответно към Астън Вила и Нотингам Форест.

Гиу подписа шестгодишен договор след присъединяването си към Челси от Барселона през юли 2024 г., след като клубът от Висшата лига активира клаузата за освобождаване в договора му. Оттогава той има 29 участия, в които отбелязва осем гола. Той играе важна роля в кампанията в Лигата на конференциите през 2024-25, преди контузия в подколянното сухожилие да го извади от елиминационната фаза. Той игра само седем пъти за първия отбор на Барселона, след като премина през академията на клуба Ла Масия.

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