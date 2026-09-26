Гласуване между футболистите реши съдбата на Израел - Ейре

В крайна сметка мачът между Израел и Ейре от Лига на нациите ще се състои. Това е финалното решение на “детелините” покрай разразилия се казус с намерението те да бойкотират двубоя, който ще се състои в Дебрецен утре (неделя) от 21:45 часа.

Ирландците обвиняват израелците заради военните действия в Газа, като имаше информации, че петима национали са отказали да играят. В крайна сметка всички футболисти на Ейре са гласували какво да се прави, като мнозинството са били за това двубой да има. Това разкри селекционерът им Хеймир Халгримсон, като уточни, че един от играчите все пак е отказал да излезе на терена. Става дума за вратаря Гавин Базуну.

Republic of Ireland boss Heimir Hallgrimsson says one player has pulled out of the squad after expressing his wish not to feature in tomorrow's fixture against Israel #RTEsoccer pic.twitter.com/MH78e5Us75 — RTÉ Sport (@RTEsport) September 26, 2026

Играчите на Ейре ще излязат с черни ленти на ръцете по време на двубоя, а приходите от домакинството им срещу Австрия на 1 октомври ще бъдат дарени за благотворителност.

„Никой не се чувства комфортно да играе в такива двубои по много причини - заяви Хаймир Халгримсон. - В момента се опитваме да се справим с това по най-добрия възможен начин.“

Попитан от израелските медии дали съжалява за думите си, че Израел „извършва геноцид“, селекционерът отговори: „Това е силна дума и беше грешната дума, която използвах. В Европа има огромна подкрепа, а в Ирландия подкрепата за Палестина е най-голяма… Усещах как този натиск нараства с всеки изминал ден и сега почти достигна критичната точка. Това, че играем, не означава, че приемаме случващото се в Газа. Това, че играят, не означава, че футболистите подкрепят случващото се в Газа.“

Тези срещи са от група 3 на дивизия “Б”. Интересното е, че на 4 октомври Ейре ще е домакин на Израел. Мачът обаче ще се състои в Бачка Топола в Сърбия, тъй като от ирландската федерация предпочетоха да не приемат израелците на своя територия от страх от проблеми от страна на ирландската публика.

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