Рома прати подобрена оферта към Щутгарт за крило

От са Рома са изпратили подобрена оферта както към Щутгарт, така и към Джейми Левелинг, а, шефовете на римския клуб са организирали частен полет за германското крило, което вече е отворено към трансфер на „Стадио Олимпико“. Римският клуб продължава да настоява за привличането на германския футболист от Щутгарт в последния ден от трансферния прозорец.

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Предишни информации твърдяха, че 25-годишният играч е отхвърлил първото предложение на "вълците", но изглежда, че „джалоросите“ са го убедили да премине на „Олимпико“ благодарение на подобрена оферта. Както „Скай Спорт Италия“, така и „Ла Гадзета дело Спорт“ съобщават, че Левелинг вече е склонен да се присъедини към Рома, поради което италианският клуб се опитва да постигне споразумение с неговия клуб Щутгарт. Според двата източника „джалоросите“ са увеличили предложението си до 30 милиона евро плюс 5 милиона под формата на бонуси.

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Снимки: Gettyimages