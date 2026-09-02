Официално: Комо привлече Роберт Санчес от Челси

Италианският Комо официално обяви привличането на вратаря Роберт Санчес под наем за един сезон от клуба от Висшата лига Челси. Сделката бе финализирана в последния ден от трансферния прозорец в Серия А.

Санчес се присъединява към Комо под наем за един сезон, като в споразумението между двата клуба не е включена опция или задължение за откупуване.

Испанецът се оказа ненужен на „Стамфорд Бридж“ след привличането на аржентинския национал Емилиано Мартинес, към когото по-рано през лятото имаше сериозен интерес и от Ювентус.

Очаква се Санчес да създаде конкуренция и да бъде алтернатива на настоящия номер едно в Комо, Жан Бутез, преди първия в историята на клуба сезон в Шампионската лига през 2026-27 г.

Санчес не е първият играч на Челси, който се присъединява към Комо това лято. Той последва централния защитник Трево Чалоба, който премина в италианския клуб срещу 30 милиона евро по-рано през трансферния прозорец.

През лятото Комо подсили редиците си и с италианския национал Мойс Кийн, за когото бяха платени 40 милиона евро. Клубът привлече още Самуеле Ричи, Матия Либерали от Катандзаро, Луис Мия от Хетафе, Ян Коуто от Борусия Дортмунд, Кайки от Крузейро, Андрес Куенка от Барселона и Уили Камбуала от Виляреал.

„Той е силен вратар със сериозно присъствие, но също така се чувства много комфортно с топката в крака и може да ни помогне да изграждаме атаките отзад. Много сме щастливи да го приветстваме в Комо.“

Санчес добави: „Много съм щастлив, посрещането беше фантастично. Радвам се, че съм тук, ще дам всичко от себе си, за да помогна на отбора да се развива. Нямам търпение да започна.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google