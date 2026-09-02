Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Комо
  3. Официално: Комо привлече Роберт Санчес от Челси

Официално: Комо привлече Роберт Санчес от Челси

  • 2 сеп 2026 | 03:22
  • 505
  • 0
Официално: Комо привлече Роберт Санчес от Челси

Италианският Комо официално обяви привличането на вратаря Роберт Санчес под наем за един сезон от клуба от Висшата лига Челси. Сделката бе финализирана в последния ден от трансферния прозорец в Серия А.

Санчес се присъединява към Комо под наем за един сезон, като в споразумението между двата клуба не е включена опция или задължение за откупуване.

Испанецът се оказа ненужен на „Стамфорд Бридж“ след привличането на аржентинския национал Емилиано Мартинес, към когото по-рано през лятото имаше сериозен интерес и от Ювентус.

Очаква се Санчес да създаде конкуренция и да бъде алтернатива на настоящия номер едно в Комо, Жан Бутез, преди първия в историята на клуба сезон в Шампионската лига през 2026-27 г.

Санчес не е първият играч на Челси, който се присъединява към Комо това лято. Той последва централния защитник Трево Чалоба, който премина в италианския клуб срещу 30 милиона евро по-рано през трансферния прозорец.

През лятото Комо подсили редиците си и с италианския национал Мойс Кийн, за когото бяха платени 40 милиона евро. Клубът привлече още Самуеле Ричи, Матия Либерали от Катандзаро, Луис Мия от Хетафе, Ян Коуто от Борусия Дортмунд, Кайки от Крузейро, Андрес Куенка от Барселона и Уили Камбуала от Виляреал.

„Той е силен вратар със сериозно присъствие, но също така се чувства много комфортно с топката в крака и може да ни помогне да изграждаме атаките отзад. Много сме щастливи да го приветстваме в Комо.“

Санчес добави: „Много съм щастлив, посрещането беше фантастично. Радвам се, че съм тук, ще дам всичко от себе си, за да помогна на отбора да се развива. Нямам търпение да започна.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Сделката за Балогун е пред провал, Евертън се насочва към Зиркзее

Сделката за Балогун е пред провал, Евертън се насочва към Зиркзее

  • 1 сеп 2026 | 23:35
  • 1696
  • 0
Манчестър Сити привлече Илиман Ндиайе от Евертън

Манчестър Сити привлече Илиман Ндиайе от Евертън

  • 1 сеп 2026 | 23:19
  • 2337
  • 0
РБ Лайпциг привлече под наем халф от Рома

РБ Лайпциг привлече под наем халф от Рома

  • 1 сеп 2026 | 23:04
  • 1791
  • 0
Трансферът на Юсуф Фофана в Лион пропадна в последния момент

Трансферът на Юсуф Фофана в Лион пропадна в последния момент

  • 1 сеп 2026 | 22:43
  • 1937
  • 0
Съперник на Левски се подсили със защитник от Тотнъм

Съперник на Левски се подсили със защитник от Тотнъм

  • 1 сеп 2026 | 22:22
  • 1966
  • 1
Официално: Борусия (Дортмунд) обяви трансфера на Нуанери

Официално: Борусия (Дортмунд) обяви трансфера на Нуанери

  • 1 сеп 2026 | 22:04
  • 1901
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Лудогорец привлече бронзов медалист от Мондиал 2022

Официално: Лудогорец привлече бронзов медалист от Мондиал 2022

  • 1 сеп 2026 | 18:03
  • 34344
  • 51
Хулио Веласкес: Акрам Бурас се размина със сериозна контузия

Хулио Веласкес: Акрам Бурас се размина със сериозна контузия

  • 1 сеп 2026 | 14:53
  • 49991
  • 35
Трансферният прозорец в големите първенства официално затвори

Трансферният прозорец в големите първенства официално затвори

  • 1 сеп 2026 | 20:55
  • 127914
  • 36
Рекордният трансфер е факт: Енцо Фернандес премина в Манчестър Сити

Рекордният трансфер е факт: Енцо Фернандес премина в Манчестър Сити

  • 2 сеп 2026 | 01:37
  • 2377
  • 4
Два бързи гола донесоха по една точка на Хебър и Фратрия

Два бързи гола донесоха по една точка на Хебър и Фратрия

  • 1 сеп 2026 | 21:51
  • 13481
  • 12
Георги Павлов в “Гостът на Sportal.bg”: Божидар е локомотивът на атлетиката в момента, но ще има още няколко силни

Георги Павлов в “Гостът на Sportal.bg”: Божидар е локомотивът на атлетиката в момента, но ще има още няколко силни

  • 1 сеп 2026 | 16:56
  • 5177
  • 4