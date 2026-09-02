Тотнъм привлече Михайло Мудрик от Челси под наем

Тотнъм официално привлече крилото на Челси Михайло Мудрик под наем до края на сезона. Като част от споразумението „шпорите“ имат опция да направят трансфера на 25-годишния украински национал постоянен срещу сумата от 75 милиона паунда.

Този ход събира Мудрик с мениджъра на Тотнъм Роберто де Дзерби, който беше негов наставник в Шахтьор (Донецк) преди трансфера му в Челси през 2023 г.

„Чувството е страхотно и нямам търпение да започна да тренирам и да играя за клуба“, заяви Мудрик. „Аз съм играч, който носи скорост и креативност, и искам да помагам както в атака, така и в защита. Искам да развълнувам феновете. Виждам, че тук има силен състав с добри играчи, и очаквам с нетърпение да споделя терена и специални моменти с тях.“

Миналия месец Мудрик разреши допинг казус с Футболната асоциация, но не е играл в официален мач от ноември 2024 г. Той беше временно спрян от състезателна дейност след бе уличен в употреба на забраненото вещество мелдоний. Впоследствие той получи максималното четиригодишно наказание от ФА, но обжалва решението пред Спортния арбитражен съд (КАС). Въпреки това, на 31 юли 2026 г. той получи право да се завърне в състезанията „с незабавен ефект“, след като ФА обяви, че антидопинговото дисциплинарно производство е приключило и че Мудрик е приел, че е нарушил антидопинговите правила, като също така се е съгласил на наказание, равно на вече изтърпяното време. Мудрик, който винаги е твърдял, че „никога не е приемал съзнателно или умишлено“ забранено вещество, заяви, че е „благодарен“ да може да се върне към играта след „най-трудния период“ в кариерата си.

Украинецът е деветото попълнение за „шпорите“ в едно натоварено лято, в което те похарчиха над 300 милиона паунда за трансфери.

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