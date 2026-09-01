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Ювентус обяви официално новия нападател

  • 1 сеп 2026 | 20:52
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Ювентус обяви официално новия нападател

От Ювентус официално обявиха привличането на Ник Волтемаде от Нюкасъл. Германският нападател пристига в клуба под наем и без опция за неговото откупуване, а “бианконерите” ще платят 4 милиона евро за това да го имат до края на кампанията. По-рано днес той пристигна в Торино, след което премина медицински прегледи, за да бъде завършена сделката между двата тима.

От “Старата госпожа” са предпочели Волтемаде вместо друго острие, което бе силно свързвано с преминаване в тима, а именно Джошуа Зиркзее по технически и финансови причини, допълват различни източници в Италия. 24-годишният футболист пристигна в Нюкасъл през миналото лято с трансфер от Щутгарт срещу 65 милиона паунда. Волтемаде започна силно с фланелката на “свраките”, но постепенно формата му видимо спадна, за да завърши кампанията с 11 гола в 53 мача.

Ник Волтемаде пристигна в Торино за трансфера си в Ювентус
Ник Волтемаде пристигна в Торино за трансфера си в Ювентус
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Снимки: Gettyimages

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