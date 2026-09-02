Челси уреди заместник на Енцо Фернандес

Челси постигна споразумение в последния ден от трансферния прозорец за сенегалския талант Ламин Камара. „Сините“ се нуждаеха от подсилване в халфовата линия след очакваната продажба на Енцо Фернандес на Манчестър Сити.

Клубът преследваше Камара през целия трансферен период, но първоначално получи отказ от Монако. Френският клуб не желаеше да се разделя с още една своя голяма звезда след напускането на Мане Аклиуш в посока Пари Сен Жермен и предстоящата продажба на Фоларин Балогун на Евертън.

🔵💣 Lamine Camara currently undergoing a medical under Chelsea staff supervision.



Chelsea and AS Monaco are preparing all documents in order to sign in time but all parties optimistic.#CFC to pay €55m as revealed, contract until June 2032 plus option. 🇸🇳 pic.twitter.com/wznLVc2LpW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2026

Това е накарало ръководството на Челси, начело с Чаби Алонсо, да се върне на масата за преговори за Камара, като този път е постигнато споразумение. Двата клуба са се договорили за сделка на стойност 47 милиона паунда за сенегалския талант.В последния ден на прозореца обаче се появи новината, че трансферът на Балогун при „карамелите“ се е провалил, след като американската звезда от Световното първенство не е успял да премине медицинските прегледи.

На 22-годишна възраст Камара вече има 55 мача в първенството за Монако и още 35 за френския Мец. Той също така е записал 49 мача за националния отбор на Сенегал, като е представял страната си на Световното първенство и Купата на африканските нации.

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Снимки: Gettyimages