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Тотнъм уреди и Мудрик

  • 1 сеп 2026 | 10:36
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Тотнъм уреди и Мудрик

Тотнъм продължава да търси още един флангови футболист, след като стана ясно, че няма да успее да привлече Коди Гакпо от Ливърпул и Илиман Ндиайе от Евертън. Според Дейвид Орнстийн лондончани са отправили запитване към Челси за евентуалното привличане под наем на Михайло Мудрик. Фабрицио Романо дори разкрива, че двата клуба вече са постигнали договорка, като в споразумението ще има и опция за закупуване, която няма да бъде задължителна.

Мениджърът на “шпорите” Роберто Де Дзерби познава добре украинеца от времето, когато работеше в Шахтьор Донецк. Италианецът смята, че той ще му бъде полезен, въпреки че не е играл в официален мач от 20 месеца.

Тотнъм вече привлече Савио и Омар Мармуш от Манчестър Сити, а цялата лятна селекция на клуба надхвърли 300 милиона паунда. Въпреки това лондончани загубиха категорично първите два мача от новия сезон в Премиър лийг.

Челси вече отхвърли предложение от Лийдс за наем на Мудрик, но въпреки това е по-вероятно той да бъде преотстъпен, отколкото да остане на “Стамфорд Бридж” през следващия сезон.

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