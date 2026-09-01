Ник Волтемаде пристигна в Торино за трансфера си в Ювентус

Нападателят на Нюкасъл Ник Волтемаде кацна в Торино, където ще премине медицински прегледи, преди да финализира преминаването си в Ювентус под наем.

Германският нападател е готов да се присъедини към италианския гранд, след като двата клуба постигнаха споразумение за наем до края на сезона на стойност 4 милиона евро. В договора няма включена опция за закупуване.

„Бианконерите“ са предпочели германеца пред другата си основна трансферна цел в атака - Джошуа Зиркзее, поради технически и финансови причини.

24-годишният Волтемаде отбеляза 11 гола в 53 мача с екипа на Нюкасъл. “Свраките” го привлякоха преди година от Щутгарт за 65 милиона паунда плюс още 4,3 милиона под формата на бонуси.

#Juventus: #Woltemade è atterrato a Torino // Woltemade has landed in Turin 🛬⚪️⚫️ pic.twitter.com/a9t3Md5WXw — Romeo Agresti (@romeoagresti) September 1, 2026

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Снимки: Imago