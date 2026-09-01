Арсенал с нов изходящ трансфер, продаде за постоянно португалец на Хамбургер

Арсенал официално продаде за постоянно на Хамбургер ШФ португалския офанзивен халф Фабио Виейра, съобщиха и двата клуба.
26-годишният полузащитник не попада в плановете на Микел Артета и прекара последните два сезона под наеми - първо в родния си Порто, а после именно при германския клуб. Според информациите Хамбургер ще плати за Виейра 9 млн. евро.
Португалецът вкара за германците в 6 гола и даде 7 асистенции в общо 31 срещи през миналия сезон.
В последните дни Арсенал уреди още няколко изходящи трансфера, като Габриел Мартинели ще премине в саудитския Ал-Хилал, а младият талант Итън Нуанери ще бъде преотстъпен на Борусия (Дортмунд).
Хамбургер пък освен с Виейра, се подсили oще и с мароканския национал Закария Ел Уахди. 24-годишният краен бранител идва от Генк за сумата от 10 млн. евро.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago