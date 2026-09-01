Арсенал с нов изходящ трансфер, продаде за постоянно португалец на Хамбургер

Арсенал официално продаде за постоянно на Хамбургер ШФ португалския офанзивен халф Фабио Виейра, съобщиха и двата клуба.

26-годишният полузащитник не попада в плановете на Микел Артета и прекара последните два сезона под наеми - първо в родния си Порто, а после именно при германския клуб. Според информациите Хамбургер ще плати за Виейра 9 млн. евро.

Fabio Vieira has joined Hamburger SV on a permanent deal.



We wish you all the best, Fabio! 🤝 — Arsenal (@Arsenal) September 1, 2026

Португалецът вкара за германците в 6 гола и даде 7 асистенции в общо 31 срещи през миналия сезон.

В последните дни Арсенал уреди още няколко изходящи трансфера, като Габриел Мартинели ще премине в саудитския Ал-Хилал, а младият талант Итън Нуанери ще бъде преотстъпен на Борусия (Дортмунд).

𝑴𝒐𝒊𝒏 𝒊𝒏 𝑯𝒂𝒎𝒃𝒖𝒓𝒈, 𝒁𝒂𝒌𝒂𝒓𝒊𝒂! 🤝



Wir haben den 24-jährigen Nationalspieler Marokkos verpflichtet. Zakaria El Ouahdi wechselt vom belgischen Erstligisten KRC Genk zu uns und wird künftig mit der Nummer 7 auflaufen. ✍️



🗣️ „Ich kann es kaum erwarten, im Volkspark… pic.twitter.com/aQ0TJRiov6 — Hamburger SV (@HSV) September 1, 2026

Хамбургер пък освен с Виейра, се подсили oще и с мароканския национал Закария Ел Уахди. 24-годишният краен бранител идва от Генк за сумата от 10 млн. евро.

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Снимки: Imago