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Рекордният трансфер е факт: Енцо Фернандес премина в Манчестър Сити

  • 2 сеп 2026 | 01:37
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Рекордният трансфер е факт: Енцо Фернандес премина в Манчестър Сити

Манчестър Сити официално привлече аржентинския национал Енцо Фернандес от Челси. Халфът подписа петгодишен договор, който ще го задържи на стадион „Етихад“ до лятото на 2031 г. „Гражданите" ще платят за него рекордните 125 млн. паунда, с което изравняват британския трансферен рекорд. Рекордът до момента се държеше еднолично от Ливърпул, който миналото лято брои същата сума за Александър Исак.

Аржентинецът пристигна на „Стамфорд Бридж“ през 2023 г. от Бенфика за £107 милиона, което тогава също бе рекордна сума. Преговорите между шефовете на двата клуба се проведоха интензивно в последните 24 часа, преди най-накрая да се стигне до „зелена светлина“ за трансфера малко преди затварянето на трансферния прозорец.

„Манчестър Сити е най-успешният клуб в Англия в последно време. Всеки играч иска да бъде част от такъв клуб, защото всички знаят колко добре е управляван Сити. Не бих могъл да бъда по-щастлив да съм тук и съм готов за предизвикателството да помогна на Сити да продължи да печели трофеи. Това е клуб, създаден за успехи“, заяви Фернандес при представянето си.

„Ако погледнете състава, Сити разполага с качество във всяка зона. Искам да се уча от новите си съотборници и да стана по-добър играч. Гордея се с това, че непрекъснато подобрявам играта си. Всеки, който е работил с мен, знае колко здраво тренирам всеки ден и колко много влагам в мачовете. Давам абсолютно всичко от себе си и мога да обещая на Манчестър Сити, че това ще продължи и тук. Искам да благодаря на Уго, Енцо, Халдун и всички в Сити, които направиха тази сделка възможна. Искам да оправдая гласуваното ми доверие възможно най-скоро“, добави той.

Основен фактор за трансфера е мениджърът на Сити Енцо Мареска, който познава отлично качествата на халфа от съвместния им престой в Челси. Италианският специалист е настоявал силно за привличането му, след като Сити загуби редица полузащитници по време на летния прозорец.

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