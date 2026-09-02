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Юсуф Фофана все пак си намери отбор

  • 2 сеп 2026 | 03:01
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Юсуф Фофана все пак си намери отбор

Халфът на Милан Юсуф Фофана успя да си осигури трансфер в последния момент, подписвайки със Севиля под наем без опция за закупуване. Това се случи, след като преминаването му в Лион се провали.

Играчът не влизаше в плановете на треньора Рубен Аморим за този сезон и беше изключен както от летните приятелски срещи, така и от тренировките с останалата част от отбора. В последния ден от трансферния прозорец изглеждаше, че той си е осигурил преминаване в Лион под наем за 2 милиона евро с опция за закупуване в края на сезона за още 12 милиона евро. Сделката за френския клуб обаче беше блокирана заради хаоса около трансфера на Малик Фофана между Съндърланд и Кристъл Палас. Поради това Лион не получи разрешение да привлече заместник преди изтичането на крайния срок във Франция.

Трансферът на Юсуф Фофана в Лион пропадна в последния момент
Трансферът на Юсуф Фофана в Лион пропадна в последния момент

Предполагаше се, че Юсуф Фофана ще се озове в някое от първенствата, където трансферният прозорец все още беше отворен, и където вече имаше интерес към него. По-конкретно се говореше за турската Суперлига, където Бешикташ и Галатасарай проявяваха сериозен интерес. Вместо това, тази вечер Севиля обяви, че си е осигурил услугите на халфа под наем без опция за откупуване.

Това решение само отлага намирането на дългосрочно решение за бъдещето на играча, но потвърждава, че той не е бил готов да чака по-трайно развитие в Турция.

Според „Скай Спорт Италия“ наемът е безплатен, като Севиля ще поеме единствено част от заплатата на футболиста.

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Снимки: Gettyimages

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