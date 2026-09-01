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Сделката за Балогун е пред провал, Евертън се насочва към Зиркзее

  • 1 сеп 2026 | 23:35
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Сделката за Балогун е пред провал, Евертън се насочва към Зиркзее

Трансферът на Фоларин Балогун от Монако в Евертън е пред провал в последните часове на трансферния прозорец. Американският национал беше на крачка от завръщане в Премиър лийг срещу сума от €50 милиона, но медицинските прегледи преди подписване на договора са разколебали "карамелите", които са напът да се откажат от голаджията.

Според информация на френския журналист Фабрис Хокинс, нападателят се е провалил на медицинските тестове в Евертън, което поставя сделката в критично състояние. Лекарският щаб на мърсисайдци е категоричен, че играчът не е възстановен на 100% за игра. От лагера на Монако и обкръжението на самия футболист са на обратното мнение и настояват, че той е напълно готов и няма никакви здравословни проблеми. Въпреки това е все по-вероятно трансфер да няма.

Заради опасността сделката да пропадне окончателно, ръководството на Евертън веднага е задействало резервен вариант. Клубът е осъществил спешен контакт с Манчестър Юнайтед за нидерландския нападател Джошуа Зиркзее.

Фабрицио Романо потвърди, че „карамелите“ вече са в разговори и с агентите на Зиркзее. Последната дума обаче имат „червените дяволи“. Юнайтед вече отхвърли няколко оферти от Италия за Зиркзее през последните 48 часа и тепърва ще решава дали да подсили директен съперник от Премиър лийг в заключителните минути на пазара.

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Снимки: Imago

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