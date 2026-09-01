Сделката за Балогун е пред провал, Евертън се насочва към Зиркзее

Трансферът на Фоларин Балогун от Монако в Евертън е пред провал в последните часове на трансферния прозорец. Американският национал беше на крачка от завръщане в Премиър лийг срещу сума от €50 милиона, но медицинските прегледи преди подписване на договора са разколебали "карамелите", които са напът да се откажат от голаджията.

Според информация на френския журналист Фабрис Хокинс, нападателят се е провалил на медицинските тестове в Евертън, което поставя сделката в критично състояние. Лекарският щаб на мърсисайдци е категоричен, че играчът не е възстановен на 100% за игра. От лагера на Монако и обкръжението на самия футболист са на обратното мнение и настояват, че той е напълно готов и няма никакви здравословни проблеми. Въпреки това е все по-вероятно трансфер да няма.

🚨🔵 Everton have called Manchester United for Joshua Zirkzee in case Folarin Balogun deal collapses.



Decision up to United as they rejected approaches from Italy in last 48h.



Everton are in contact also with his camp, as @alanmyersmedia reported. pic.twitter.com/CfH8rdF1hG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2026

Заради опасността сделката да пропадне окончателно, ръководството на Евертън веднага е задействало резервен вариант. Клубът е осъществил спешен контакт с Манчестър Юнайтед за нидерландския нападател Джошуа Зиркзее.

Фабрицио Романо потвърди, че „карамелите“ вече са в разговори и с агентите на Зиркзее. Последната дума обаче имат „червените дяволи“. Юнайтед вече отхвърли няколко оферти от Италия за Зиркзее през последните 48 часа и тепърва ще решава дали да подсили директен съперник от Премиър лийг в заключителните минути на пазара.

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Снимки: Imago