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Челси обяви трансфера на перспективен бранител на Аталанта, който първо ще играе в Кристъл Палас

  • 1 сеп 2026 | 14:05
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Челси обяви трансфера на перспективен бранител на Аталанта, който първо ще играе в Кристъл Палас

Челси официално обяви трансфера на 18-годишния бранител Хонест Аханор от Аталанта, но с условието, че новият италиански национал ще се присъедини към клуба през следващото лято. Преди това Аханор ще играе един сезон в Кристъл Палас. Той обаче ще бъде преотстъпен на “орлите” не от Челси, а от Аталанта. Причината за това е, че “сините” вече преотстъпиха на Палас един свой футболист през това лято - Аксел Дисаси. Разпоредбите на Премиър лийг забраняват един клуб да преотстъпва повече от един свой играч на друг клуб в рамките на един сезон.

Челси осъществява заплетена сделка за талант от Италия, Кристъл Палас го взима, но ще го има само година
Челси осъществява заплетена сделка за талант от Италия, Кристъл Палас го взима, но ще го има само година

Според Фабрицио Романо Челси ще плати на Аталанта 40 милиона паунда за Аханор, който през юни записа два мача за Италия, след като взе участие в контролите с Люксембуг и Гърция. За Аталанта той изигра 35 мача във всички турнири през миналия сезона, като отбеляза и един гол. Бергамаските го привлякоха през миналото лято от Дженоа за 16 милиона евро плюс четири милиона под формата на бонуси.

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