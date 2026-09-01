Челси обяви трансфера на перспективен бранител на Аталанта, който първо ще играе в Кристъл Палас

Челси официално обяви трансфера на 18-годишния бранител Хонест Аханор от Аталанта, но с условието, че новият италиански национал ще се присъедини към клуба през следващото лято. Преди това Аханор ще играе един сезон в Кристъл Палас. Той обаче ще бъде преотстъпен на “орлите” не от Челси, а от Аталанта. Причината за това е, че “сините” вече преотстъпиха на Палас един свой футболист през това лято - Аксел Дисаси. Разпоредбите на Премиър лийг забраняват един клуб да преотстъпва повече от един свой играч на друг клуб в рамките на един сезон.

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Според Фабрицио Романо Челси ще плати на Аталанта 40 милиона паунда за Аханор, който през юни записа два мача за Италия, след като взе участие в контролите с Люксембуг и Гърция. За Аталанта той изигра 35 мача във всички турнири през миналия сезона, като отбеляза и един гол. Бергамаските го привлякоха през миналото лято от Дженоа за 16 милиона евро плюс четири милиона под формата на бонуси.

Chelsea Football Club has agreed a deal to sign Italian international Honest Ahanor from Serie A side Atalanta, with the defender officially joining in 2027. 🔵 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 1, 2026

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