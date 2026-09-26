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Ноел Галахър за Ман Сити: Дали това опетнява титлата? В очите на останалите да

  • 26 сеп 2026 | 16:13
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Легендата на Oasis и известен фен на Манчестър Сити Ноел Галахър призна, че е бил изненадан от решението на независимата комисия, според което клубът е признат за виновен по 114 от общо 115 обвинения за нарушения на финансовите правила. Галахър подчерта, че от „Етихад“ през цялото време са уверявали привържениците, че ще отхвърлят категорично обвиненията.

„Малко съм изненадан, защото клубът през цялото време ни уверяваше, че категорично ще отхвърли всички тези обвинения. Така че беше известен шок да разберем, че сме признати за виновни по всички с изключение на едно. Но като цяло е доста тъжно – тъжно за феновете и за играчите“, заяви Галахър.

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Музикантът обаче защити футболистите и привържениците на Сити, като заяви, че тяхната роля е била единствено да гледат случващото се на терена. Именно затова той не смята, че евентуалните нарушения на ръководството трябва да променят начина, по който феновете възприемат спечелените от отбора трофеи.

„Нашият фокус като фенове винаги е върху терена и ние знаем какво видяхме: те спечелиха на терена. Каквото и да се случва в заседателната зала, то няма нищо общо с привържениците или играчите. Играчите спечелиха мача и спечелиха титлата през сезон 2011/12 на терена. Дали някои от тези футболисти е трябвало да бъдат там или не, това няма нищо общо с феновете. Ние бяхме там, знаем какво видяхме. Това опетнява ли титлата? Предполагам, че в очите на всички останали в Англия би било така, но аз знам какво видях и знам какво почувствах“, добави той.

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Снимки: Gettyimages

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