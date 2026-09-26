Байерн държи под око и Дани Олмо

Дани Олмо отново блесна на световната сцена като футболист, който може да направи разликата в атака. Офанзивният футболист, който е възпитаник на академията на Барселона, се представи на високо ниво на Мондиала и продължава да го прави в настоящия си клуб. Това обаче до момента не му гарантира статут на безспорен титуляр. Поради състезателния си дух той не се чувства напълно комфортно със ситуацията си и именно в това малко колебание Байерн се надява да намери пролука за неговото привличане.

Баварският клуб, който не успя да осъществи всичките си цели на сложния трансферен пазар, планира няколко инвестиции и Олмо се вписва идеално в плановете им. „Скай Германия“ съобщи за интереса, но реалността е, че все още няма контакти и Байерн няма да предприеме нищо, ако прецени, че операцията е невъзможна от страна на играча.

Тази новина идва покрай информациите, че германците имат интерес и към Маркос Йоренте от Атлетико Мадрид.

Байерн (Мюнхен) следи един от шампионите на Испания

Дани Олмо беше един от звездните трансфери на Барса през лятото на 2024 г. Клубът заложи всичко на него, плащайки над 60 милиона евро в много трудна ситуация с тавана на заплатите. Всъщност имаше проблеми с регистрацията му, но в крайна сметка той успя да играе безпроблемно. От пристигането си той е важен футболист, но не и редовен титуляр. В момента атакуващите позиции са силно наситени, а в халфовата линия той споделя сходен профил с Фермин Лопес, който играе малко по-често. Фермин има пет мача като титуляр в Ла Лига срещу два за Дани Олмо, а бившият играч на Лайпциг започна от първата минута в единствения мач от Шампионската лига срещу Фейенорд.

Дани Олмо познава Бундеслигата, където постигна успехи, и е футболист с утвърдена международна репутация. От обкръжението на играча настояват, че няма абсолютно нищо и това е вярно. За момента няма дори един разговор, въпреки че всички са наясно, че Олмо предизвиква интерес на пазара, както много други играчи на Барселона и испанския национален отбор, твърди “Ас”.

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