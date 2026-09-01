Официално: Борусия (Дортмунд) обяви трансфера на Нуанери

Борусия (Дортмунд) официално финализира привличането на атакуващия полузащитник на Арсенал Итън Нуанери. 19-годишният талант пристига на „Вестфаленщадион“ под наем за един сезон, като в договора няма опция за закупуване. Той ще остане в редиците на „жълто-черните“ до края на кампания 2026/27.

Нуанери бе привлечен от фестфалци по спешност след тежката контузия на Янис Константелиас. Нуждата на Дортмунд да се върне на трансферния пазар възникна внезапно, след като гъркът скъса предна кръстна връзка на лявото си коляно по време на победата с 2:0 над Хамбургер в събота. Той отбеляза гол в отличния си дебют в лигата, преди да напусне терена малко след началото на второто полувреме.

Продуктът на академията на Арсенал предлага на Дортмунд варианти както в центъра, така и по крилата. Нванери има 51 официални мача за първия отбор на „артилеристите“, в които е отбелязал десет гола, а договорът му със севернолондонския клуб е до 2030 г.

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✍️ Der BVB reagiert auf den verletzungsbedingten Ausfall von Giannis Konstantelias und leiht Ethan Nwaneri vom FC Arsenal aus. Die Leihe des 19-jährigen Mittelfeldspielers ist bis zum Ende der Saison 2026/27 befristet. 🤝 pic.twitter.com/TEOaYBBw3o — Borussia Dortmund (@BVB) September 1, 2026

Английският младежки национал до 21 години натрупа опит и извън Арсенал през втората половина на миналия сезон. Нуанери прекара пролетния полусезон под наем в Олимпик Марсилия, където вкара два гола в девет мача в Лига 1.

Пристигането на Нуанери продължава значителната реконструкция на атакуващата халфова линия на Дортмунд, предприета това лято. Както бе анализирано в тактическия преглед на „Гет Джърман Футбол Нюз“ за сезон 2026/27, „жълто-черните“ инвестираха сериозно в по-млади и технически надарени играчи, способни да оперират зад Серу Гираси в схемата 3-4-2-1 на Нико Ковач.

Нуанери не е точен стилов заместник на Константелиас. Профилът на левичаря има по-големи прилики с този на Карецас, но способността му да играе както в атакуващите полупространства, така и по крилата, дава на Ковач още една технична опция именно в зоните, които Дортмунд се стремеше да подсили това лято.

Този ход също така представлява възраждане на предишния интерес на Дортмунд към таланта на Арсенал. „Жълто-черните“ са проучвали възможността да привлекат Нуанери в Германия и преди настоящата кампания, но тогава не е постигнато споразумение. В крайна сметка контузията на Константелиас създаде обстоятелствата, при които Дортмунд се завърна за подписа му.

„С привличането на Итън под наем успяхме да вземем много талантлив и технически високо надарен полузащитник“, заяви Рикен в официалното съобщение на Дортмунд. „Поради по-дългосрочното отсъствие на Янис Константелиас, за нас беше важно да подсилим състава си отново в кратък срок. Привличането на Итън беше най-доброто възможно спортно решение в момента. Радваме се, че успяхме да финализираме сделката малко преди края на трансферния прозорец.“

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