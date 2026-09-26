Очаквайте на живо: Никола Цолов с трудна задача в Баку

Време е за второто основно състезание от Формула 2 по улиците на Баку, което Никола Цолов ще започне от 11-то място след наказание от три позиции, наложено му след вчерашната първа дълга надпревара край бреговете на Каспийско море. В нея Българския лъв не завърши и загуби лидерството в генералното класиране от Рафаел Камара, който води с един пункта пред Цолов и ще стартира трети. Алекс Дън, който спечели първото основно състезание и се изкачи на третото място в подреждането, ще тръгне втори, зад съотборника си в Родин Мартиниус Стеншорн.

Второто основно състезание в Баку, с което ще приключи 12-ят кръг за сезона във Формула 2, започва в 10:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg. Надпреварата ще бъде с продължителност от 29 обиколки и ще включва едно задължително спиране в бокса.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

Снимки: Red Bull Content Pool

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google