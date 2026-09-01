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РБ Лайпциг привлече под наем халф от Рома

  • 1 сеп 2026 | 23:04
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РБ Лайпциг привлече под наем халф от Рома

РБ Лайпциг официално обяви привличането на мароканския полузащитник Нийл Ел Айнауи. Футболистът пристига под наем от италианския Рома за сезон 2026/2027, като в договора е включена и опция за закупуване. Ел Айнауи ще носи фланелка с номер 21.

От РБ Лайпциг уточниха на своя официален уебсайт, че 25-годишният халф има 22 мача за националния отбор на Мароко. Той беше титуляр във всичките шест срещи на страната си по време на Световното първенство по футбол през 2026 г., където мароканският тим достигна до четвъртфиналите.

Кариерата на Нил Ел Айнауи започва в Нанси, след което преминава в Ланс, преди да се присъедини към Рома през лятото на 2025 г. За Нанси и Ланс той изиграва общо 117 официални мача, в които отбелязва 13 гола и прави 6 асистенции. С екипа на Рома записва 35 двубоя, в които се разписва два пъти и подава за още два гола.

Самият Ел Айнауи изрази задоволството си от трансфера в РБ Лайпциг. Той заяви, че стилът на игра на отбора, който се основава на интензивност, динамика и владеене на топката, напълно съответства на неговите качества. Мароканецът добави, че е нетърпелив да помогне на новия си тим да постигне целите си.

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