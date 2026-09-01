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В Сити са намерили вариант след отказа на Ливърпул

  • 1 сеп 2026 | 02:19
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В Сити са намерили вариант след отказа на Ливърпул

Манчестър Сити ще се подсили с крилото на Евертън Илиман Ндиайе, твърдят източници на Острова. Информацията дойде няколко часа, след като "гражданите" получиха отказ в опита си да привлекат Коди Гакпо, за който Ливърпул отхвърли оферта от близо 100 млн евро за своя футболист.

Сега Манчестър Сити ще извади близо 80 млн евро да услугите на Ндиайе, който е готов да премине при Енцо Мареска, след като преди няколко дни се считаше за сигурно ново попълнение на Тотнъм. Сити обаче пристиган с по-добро индивидуално предложение, както за футболиста, така и за неговия клуб. Очаква се сделката да бъде финализирана в следващите часове и Ндиайе да премине медицински прегледи, преди да се превърне в ново попълнение за Манчестър Сити.

Ливърпул отхвърли офертата на Манчестър Сити за Гакпо
Ливърпул отхвърли офертата на Манчестър Сити за Гакпо

През миналия сезон футболистът, който е на 26 години, изигра 32 мача в Премиър лийг, в които оформи сметка от 6 гола и 3 асистенции.

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