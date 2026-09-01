В Сити са намерили вариант след отказа на Ливърпул

Манчестър Сити ще се подсили с крилото на Евертън Илиман Ндиайе, твърдят източници на Острова. Информацията дойде няколко часа, след като "гражданите" получиха отказ в опита си да привлекат Коди Гакпо, за който Ливърпул отхвърли оферта от близо 100 млн евро за своя футболист.

🚨⚪️🔵 BREAKING: Manchester City agree deal to sign Iliman Ndiaye from Everton, here we go!



Club to club agreement in place and green light for medical tests — fee worth £65m package. Personal terms also in place.



Exclusive story revealed today, now confirmed. pic.twitter.com/cLwpBCRlYV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026

Сега Манчестър Сити ще извади близо 80 млн евро да услугите на Ндиайе, който е готов да премине при Енцо Мареска, след като преди няколко дни се считаше за сигурно ново попълнение на Тотнъм. Сити обаче пристиган с по-добро индивидуално предложение, както за футболиста, така и за неговия клуб. Очаква се сделката да бъде финализирана в следващите часове и Ндиайе да премине медицински прегледи, преди да се превърне в ново попълнение за Манчестър Сити.

Ливърпул отхвърли офертата на Манчестър Сити за Гакпо

През миналия сезон футболистът, който е на 26 години, изигра 32 мача в Премиър лийг, в които оформи сметка от 6 гола и 3 асистенции.

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