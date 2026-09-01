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Борусия (Дортмунд) реагира бързо и се разбра с Арсенал за талантлив младок

  • 1 сеп 2026 | 10:25
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Борусия (Дортмунд) се разбра с Арсенал за привличането на талантливия офанзивен халф на “топчиите” Итън Нуанери, обявиха медиите в Англия и Фабрицио Романо.

19-годишният футболист ще премине под наем при германците до края на сезона. Заплатата му ще бъде изцяло поета от Дортмунд.

Борусия трябваше да реагира бързо в офанзивен план след тежката контузия на новото гръцко попълнение Йоанис Константелиас, който получи сериозна травма още в първия кръг в Бундеслигата и няма да играе дълго време.

Нуанери пък нямаше да получава много шансове в тима на Микел Артета и в тази кампания. През миналия сезон младият англичанин също бе под наем - в Марсилия, където вкара 2 гола и даде 1 асистенция в общо 11 двубоя.

Тежък удар за Борусия (Дортмунд): обещаващо започнал гръцки талант ще отсъства дълго от терените
Тежък удар за Борусия (Дортмунд): обещаващо започнал гръцки талант ще отсъства дълго от терените

Нуанери може да играе както като офанзивен халф, така и като дясно крило и нападател.

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Снимки: Imago

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