Борусия (Дортмунд) се разбра с Арсенал за привличането на талантливия офанзивен халф на “топчиите” Итън Нуанери, обявиха медиите в Англия и Фабрицио Романо.
19-годишният футболист ще премине под наем при германците до края на сезона. Заплатата му ще бъде изцяло поета от Дортмунд.
Борусия трябваше да реагира бързо в офанзивен план след тежката контузия на новото гръцко попълнение Йоанис Константелиас, който получи сериозна травма още в първия кръг в Бундеслигата и няма да играе дълго време.
Нуанери пък нямаше да получава много шансове в тима на Микел Артета и в тази кампания. През миналия сезон младият англичанин също бе под наем - в Марсилия, където вкара 2 гола и даде 1 асистенция в общо 11 двубоя.
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Нуанери може да играе както като офанзивен халф, така и като дясно крило и нападател.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago