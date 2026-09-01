Борусия (Дортмунд) реагира бързо и се разбра с Арсенал за талантлив младок

Борусия (Дортмунд) се разбра с Арсенал за привличането на талантливия офанзивен халф на “топчиите” Итън Нуанери, обявиха медиите в Англия и Фабрицио Романо.

19-годишният футболист ще премине под наем при германците до края на сезона. Заплатата му ще бъде изцяло поета от Дортмунд.

🚨🟡⚫️ EXCLUSIVE: Borussia Dortmund reach verbal agreement to sign Ethan Nwaneri from Arsenal, here we go!



Season long loan agreed from Arsenal as Nwaneri said yes to this possibility overnight.



BVB sources confirm salary will be entirely covered by the Geeman club. pic.twitter.com/V455sTaPeZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2026

Борусия трябваше да реагира бързо в офанзивен план след тежката контузия на новото гръцко попълнение Йоанис Константелиас, който получи сериозна травма още в първия кръг в Бундеслигата и няма да играе дълго време.

Нуанери пък нямаше да получава много шансове в тима на Микел Артета и в тази кампания. През миналия сезон младият англичанин също бе под наем - в Марсилия, където вкара 2 гола и даде 1 асистенция в общо 11 двубоя.

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Нуанери може да играе както като офанзивен халф, така и като дясно крило и нападател.

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Снимки: Imago