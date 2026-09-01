Трансферът на Юсуф Фофана в Лион пропадна в последния момент

Късен обрат в последните часове на трансферния прозорец осуети преминаването на Юсуф Фофана от Милан в Лион. Френският клуб не успя да регистрира играча, въпреки че по-рано през деня беше постигнал споразумение с „росонерите“.

Причината за провала са строгите и сложни ограничения от ФИФА, наложени на Лион. За да финализират сделката, те е трябвало да освободят място в бюджета за заплати чрез продажбата на друг играч със същата фамилия – Малик Фофана. Този изходящ трансфер обаче не се осъществи навреме.

Новината дойде като студен душ за Лион и самия Фофана след два дни на интензивни преговори с Милан. Клубовете се бяха договорили за платен наем на стойност 2 милиона евро с опция за закупуване от 12 милиона евро. Италианският гранд дори се беше съгласил да покрие малка част от заплатата на френския полузащитник.

Въпреки това, Лион не успя да финализира необходимата продажба затварянето на трансферният прозорец във Франция и Италия. Така една почти сигурна сделка се провали в последния момент.

След като преминаването на Фофана в Лион пропадна, за Милан се отваря нова фаза в търсенето на нов отбор за френския халф. Бешикташ остава сериозна опция, като разговорите с турския клуб са продължили и в следобедните часове. Треньорът Винченцо Италиано настоява да привлече играча в Истанбул.

Трансферният прозорец в Турция затваря след пет дни, което дава достатъчно време за осъществяване на сделката. Другият гранд от Истанбул, Галатасарай, също следи ситуацията и остава в надпреварата за подписа на футболиста.

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Снимки: Gettyimages