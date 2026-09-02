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Кристъл Палас привлече Бен Чилуел

  • 2 сеп 2026 | 03:45
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Кристъл Палас привлече Бен Чилуел

Кристъл Палас финализира постоянния трансфер на Бен Чилуел от Страсбург, като остава единствено да бъде получено международно разрешение.

29-годишният ляв защитник се завръща на „Селхърст Парк“, след като прекара втората половина на сезон 2024/25 под наем при „орлите“. Тогава той им помогна да спечелят първата си ФА Къп на „Уембли“.

По време на този период Чилуел записа 11 мача и отбеляза един гол, преди да се завърне в Челси. Впоследствие той премина за постоянно в Страсбург миналото лято, където изигра 34 двубоя за френския клуб във всички турнири.

Английският национал започва професионалната си кариера в Лестър Сити, където натрупва 123 мача, преди да се премести в Челси през 2020 г. По време на престоя си на „Стамфорд Бридж“ той спечели Шампионската лига и Суперкупата на УЕФА.

Завръщането му го превръща в деветото лятно попълнение на Палас след привличането на Оскар Мингеса, Такехиро Томиясу, Дуайт Макнийл, Еван Гесан, Анан Халайли, Завиер Гозо, Аксел Дисаси и Онест Аханор.

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