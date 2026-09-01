Барселона официално представи Габриел Жезус

Барселона официално обяви трансфера на Габриел Жезус, който бе привлечен от Арсенал срещу 10 милиона евро. 29-годишният бразилец, който вчера пристигна в кaталунската столица, подписа договор за три години. Първоначалната идея на “блаугранас” е била предложението към него да бъде за 2+1 години, но в крайна сметка те са решили да демонстрират доверието си в качествата на Жезус и са му предоставили твърд контракт за три години.

Welcome to Barça, Gabriel Jesus! 💙❤️ pic.twitter.com/SXAI4VzZnH — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2026

Той става седмото ново попълнение на Барселона за това лято след Антъни Гордън, Карим Адейеми, Джеси Бисиву, Родри, Жоао Кансело и Доминик Ливакович.

Жезус имаше договор за още една година с Арсенал и по-рано през лятото бе свързван с трансфер в Наполи. След като обаче стана ясно, че Барселона няма да успее да привлече Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид през настоящият прозорец, каталунците набързо договориха бразилеца през уикенда. Той ще бъде заместникът на Роберт Левандовски на върха на атаката, като очакванията са той да носи фланелката с №9.

29-годишният нападател все още има какво да даде, след като преодоля тежка контузия в коляното, която го извади от игра за 11 месеца през 2025 г. При пристигането си на летище „Ел Прат“ самият Габриел Жезус заяви, че „коляното е перфектно“, и премина успешно медицинските прегледи.

Бразилецът отбеляза 95 гола в 236 мача с Манчестър Сити между 2016 и 2022 г. под ръководството на Пеп Гуардиола, след което добави 33 попадения в 123 срещи с екипа на Арсенал между 2022 и 2026 г.

Cuando el instinto llama, respondes. ☎️ pic.twitter.com/VgQQPnoneX — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 1, 2026

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