Барселона прати Марк Касадо в Ла Коруня под наем

Марк Касадо вече има нов отбор. Полузащитникът на Барселона преминава под наем в Депортиво Ла Коруня, след като двата клуба постигнаха споразумение в последния ден от трансферния прозорец. Галисийският клуб ще разполага с опция за закупуване на стойност 30 милиона евро в края на сезона.

Барселона ще трябва да поеме значителна част от заплатата на футболиста през сезона – ключов фактор, който направи сделката възможна. Депортиво, който прояви интерес към юношата на „блауграна“ веднага щом им беше предложен, най-накрая ще може да разчита на Касадо за подсилване на халфовата си линия.

Каталунският футболист даде съгласието си за операцията, а в последните часове преговорите между двата клуба се ускориха. Депортиво трябваше да освободи място в бюджета си за заплати, за да осъществи привличането на полузащитника, и в крайна сметка страните намериха формула за финализиране на наема.

𝑪𝒂𝒔𝒂𝒅𝒐́ 𝒙𝒂 𝒆́ 𝒃𝒓𝒂𝒏𝒒𝒖𝒊𝒂𝒛𝒖𝒍 💙🤍



🖋️ Marc Casadó reforza o centro do campo do Dépor.



Benvido, Marc! 👋



⌨️ Toda a información na nosa web 👇 pic.twitter.com/ed3jIBFNcF — RC Deportivo (@RCDeportivo) September 1, 2026

Сделката включва опция за закупуване на стойност 30 милиона евро в края на сезона. По този начин Депортиво ще има възможност да придобие правата на играча след изтичането на наема, въпреки че сумата изглежда трудна за поемане от галисийския клуб.

Привличането на Касадо е една от важните операции за Депортиво на този пазар, като клубът работи и за привличането на централен защитник с ляв крак, като основна цел беше Хосе Мария Хименес от Атлетико Мадрид.

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Снимки: Gettyimages