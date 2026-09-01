Евертън пред двоен трансферен удар с Балогун и Грийлиш

Отборът на Евертън е напът да осъществи сериозен трансфер, привличайки нападателя на Монако Фоларин Балогун. Според медиите в Англия „карамелите“ са постигнали споразумение с френския клуб за сделка на стойност 40 милиона паунда.
Клубът от Ливърпул усилено търси подсилване на своята атака преди затварянето на трансферния прозорец във вторник. Основна цел за мениджърския щаб е именно 25-годишният американски национал.
По този начин Балогун получава отлична възможност да се завърне във Висшата лига само три сезона, след като напусна Арсенал в посока Монако. За тима от Лига 1 той има впечатляваща статистика – 31 гола в 91 мача във всички състезания. През миналия сезон отбеляза 19 попадения в 43 двубоя за френския клуб. Нападателят е ключова фигура и за националния отбор на САЩ, за който се е разписал 12 пъти в 31 срещи.
Междувременно ръководството на Евертън работи и по друга интригуваща сделка. Клубът преговаря с Манчестър Сити за евентуалното завръщане на Джак Грийлиш, който може да прекара още един сезон на „Гудисън Парк“ под наем. Тази сутрин бившият английски национал трябва да премине прегледи.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google