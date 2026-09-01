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Евертън пред двоен трансферен удар с Балогун и Грийлиш

  • 1 сеп 2026 | 11:14
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Евертън пред двоен трансферен удар с Балогун и Грийлиш

Отборът на Евертън е напът да осъществи сериозен трансфер, привличайки нападателя на Монако Фоларин Балогун. Според медиите в Англия „карамелите“ са постигнали споразумение с френския клуб за сделка на стойност 40 милиона паунда.

Клубът от Ливърпул усилено търси подсилване на своята атака преди затварянето на трансферния прозорец във вторник. Основна цел за мениджърския щаб е именно 25-годишният американски национал.

По този начин Балогун получава отлична възможност да се завърне във Висшата лига само три сезона, след като напусна Арсенал в посока Монако. За тима от Лига 1 той има впечатляваща статистика – 31 гола в 91 мача във всички състезания. През миналия сезон отбеляза 19 попадения в 43 двубоя за френския клуб. Нападателят е ключова фигура и за националния отбор на САЩ, за който се е разписал 12 пъти в 31 срещи.

Междувременно ръководството на Евертън работи и по друга интригуваща сделка. Клубът преговаря с Манчестър Сити за евентуалното завръщане на Джак Грийлиш, който може да прекара още един сезон на „Гудисън Парк“ под наем. Тази сутрин бившият английски национал трябва да премине прегледи.

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