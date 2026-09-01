Евертън пред двоен трансферен удар с Балогун и Грийлиш

Отборът на Евертън е напът да осъществи сериозен трансфер, привличайки нападателя на Монако Фоларин Балогун. Според медиите в Англия „карамелите“ са постигнали споразумение с френския клуб за сделка на стойност 40 милиона паунда.

Клубът от Ливърпул усилено търси подсилване на своята атака преди затварянето на трансферния прозорец във вторник. Основна цел за мениджърския щаб е именно 25-годишният американски национал.

По този начин Балогун получава отлична възможност да се завърне във Висшата лига само три сезона, след като напусна Арсенал в посока Монако. За тима от Лига 1 той има впечатляваща статистика – 31 гола в 91 мача във всички състезания. През миналия сезон отбеляза 19 попадения в 43 двубоя за френския клуб. Нападателят е ключова фигура и за националния отбор на САЩ, за който се е разписал 12 пъти в 31 срещи.

Междувременно ръководството на Евертън работи и по друга интригуваща сделка. Клубът преговаря с Манчестър Сити за евентуалното завръщане на Джак Грийлиш, който може да прекара още един сезон на „Гудисън Парк“ под наем. Тази сутрин бившият английски национал трябва да премине прегледи.

🚨🔵 EXCLUSIVE: Everton agree personal terms with Folarin Balogun on four year deal with one year option, here we go! 🇺🇸



Club to club agreement done at €45m plus €5m add-ons and sell-on clause as revealed.



USMNT striker authorized to travel for medical on Tuesday. #efc pic.twitter.com/hZ2z6Yxjyk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026

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