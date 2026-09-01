От Байерн обявиха плановете си за последния ден от трансферния прозорец, а Компани разкри какво си е говорил с Клоп

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани говори пред медиите преди утрешния мач от Купата на Германия - гостуването на втородивизионния Оснабрюк.

Christoph Freund confirms that Bayern will not sign anyone today: "Nothing will happen anymore when it comes to new signings. Regarding outgoings, the window is still open after today in some countries, so something might still happen" pic.twitter.com/YkHbj7HkkJ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 1, 2026

Новини иначе дойдоха и от спортния директор на баварците Кристоф Фройнд, който обяви какви са плановете на клуба в последния ден от трансферния прозорец. Директорът каза, че шампионите нямат да привличат никого днес: “По отношение на новите попълнения вече нищо няма да се случи. Що се отнася до напускащите играчи, трансферният прозорец в някои страни остава отворен и след днес, така че все още може да се случи нещо. Много сме щастливи със състава и сме добре оборудвани“.

Фройнд коментира и ситуацията с бранителите Саша Боей и Хироки Ито, които са спрягани за напускане. „Саша е в добра форма, но по взаимно съгласие решихме, че ще тренира отделно, тъй като в момента се водят някои преговори. По отношение на Хироки Ито няма нищо спешно. Планираме Хироки да остане при нас“.

Freund on the future of Sacha Boey and Hiroki Itō: "Sacha is fit, but we've decided by mutual agreement that he’ll train separately because there are some discussions taking place. There’s nothing urgent regarding Hiroki Itō. We’re planning on Hiroki staying with us" pic.twitter.com/MeIIDR3PJN — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 1, 2026

Компани пък говори за мача утре: “Най-важното е да осъзнаем, че това може да се окаже трудно, и да не го подценяваме. Чувал съм много за „Бремер Брюке“ (б.ред. - стадионът на Оснабрюк). Винаги трябва да решаваш тази задача – независимо дали става дума за Шампионската лига, Бундеслигата или Купата. Винаги става въпрос за победа. Трябва да вземеш това предвид и да поддържаш същите високи стандарти. Решаването на тази задача понякога е трудно, но разполагаме с отбор, който ни позволява да го направим. Искаме отново да сме на финала. Тези мачове обикновено са трудни, миналата година всичко започна срещу Висбаден и не беше лесно. Трябва да сме психически подготвени за истинска битка”.

Kompany on the goalkeepers: "Jonas Urbig will start in goal tomorrow. Over the course of the season, it will be the same as last term. We’ve already put an incredible amount of trust in Jonas. He’s played in many important matches, such as the cup final. These are milestones that… pic.twitter.com/wQFeDW17SA — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 1, 2026

Белгиецът даде някои насоки и за състава на Байерн срещу Оснабрюк: „Утре на вратата ще застане Йонас Урбиг. През целия сезон ситуацията ще бъде същата като миналия сезон. Вече сме му гласували огромно доверие. Той е играл в много важни мачове, като например финала за купата. Това са важни моменти, които показват, че той може да се представя добре в големи мачове.

Серж Гнабри не е в състава, но очакваме да е на линия в следващите 10 дни, възможно е дори още през уикенда срещу Шалке 04. Ленарт Карл се завръща – той изигра първите си минути на терена, което е много добре за нас. Що се отнася до Джамал Мусиала, водим ежедневни разговори; днес все още не сме имали такива – след това ще вземем решение. Той тренира много добре. Въпросът е да изберем подходящия момент; дали това ще бъде утре, през уикенда или следващата седмица, все още не мога да кажа."

Клоп посети тренировка на Байерн и се срещна с Компани

Компани разкри също и какво са си говорили с новия национален селекционер на Германия Юрген Клоп: “Познавам Юрген отдавна. Няма да разкрия всичко, за което си говорихме – 50% от разговора беше за времето, когато играехме един срещу друг, а останалите 50% – за бъдещето. Интересно е да си поговориш с треньор, който вече не участва в ежедневната тренировъчна работа, но разполага с богат опит. Виждал съм какво е постигнал и успехите, които е имал.

Kompany on Jürgen Klopp's visit to Säbener Straße: "I’ve known Jürgen for a long time. I won’t reveal everything we talked about – 50 per cent was about the time we played against each other and 50 per cent was about the future. It’s interesting to have a chat with a coach who’s… pic.twitter.com/TQibxZPwCS — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 1, 2026

Интересно е да чуя как е подходил към нещата и как е постигнал всичко това. Според моя опит отношенията между клуба и националния отбор не са сложни. Имаме обща цел. Германия трябва да се класира; това е ясно. Турнирите се печелят през лятото – затова играчите трябва да са във форма и на разположение. За да може Германия да постигне нещо специално и може би да загуби от Белгия на финала (смее се)”.

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Снимки: Imago