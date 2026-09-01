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От Байерн обявиха плановете си за последния ден от трансферния прозорец, а Компани разкри какво си е говорил с Клоп

  • 1 сеп 2026 | 12:00
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Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани говори пред медиите преди утрешния мач от Купата на Германия - гостуването на втородивизионния Оснабрюк.

Новини иначе дойдоха и от спортния директор на баварците Кристоф Фройнд, който обяви какви са плановете на клуба в последния ден от трансферния прозорец. Директорът каза, че шампионите нямат да привличат никого днес: “По отношение на новите попълнения вече нищо няма да се случи. Що се отнася до напускащите играчи, трансферният прозорец в някои страни остава отворен и след днес, така че все още може да се случи нещо. Много сме щастливи със състава и сме добре оборудвани“.

Фройнд коментира и ситуацията с бранителите Саша Боей и Хироки Ито, които са спрягани за напускане. „Саша е в добра форма, но по взаимно съгласие решихме, че ще тренира отделно, тъй като в момента се водят някои преговори. По отношение на Хироки Ито няма нищо спешно. Планираме Хироки да остане при нас“.

Компани пък говори за мача утре: “Най-важното е да осъзнаем, че това може да се окаже трудно, и да не го подценяваме. Чувал съм много за „Бремер Брюке“ (б.ред. - стадионът на Оснабрюк). Винаги трябва да решаваш тази задача – независимо дали става дума за Шампионската лига, Бундеслигата или Купата. Винаги става въпрос за победа. Трябва да вземеш това предвид и да поддържаш същите високи стандарти. Решаването на тази задача понякога е трудно, но разполагаме с отбор, който ни позволява да го направим. Искаме отново да сме на финала. Тези мачове обикновено са трудни, миналата година всичко започна срещу Висбаден и не беше лесно. Трябва да сме психически подготвени за истинска битка”.

Белгиецът даде някои насоки и за състава на Байерн срещу Оснабрюк: „Утре на вратата ще застане Йонас Урбиг. През целия сезон ситуацията ще бъде същата като миналия сезон. Вече сме му гласували огромно доверие. Той е играл в много важни мачове, като например финала за купата. Това са важни моменти, които показват, че той може да се представя добре в големи мачове.

Серж Гнабри не е в състава, но очакваме да е на линия в следващите 10 дни, възможно е дори още през уикенда срещу Шалке 04. Ленарт Карл се завръща – той изигра първите си минути на терена, което е много добре за нас. Що се отнася до Джамал Мусиала, водим ежедневни разговори; днес все още не сме имали такива – след това ще вземем решение. Той тренира много добре. Въпросът е да изберем подходящия момент; дали това ще бъде утре, през уикенда или следващата седмица, все още не мога да кажа."

Клоп посети тренировка на Байерн и се срещна с Компани
Клоп посети тренировка на Байерн и се срещна с Компани

Компани разкри също и какво са си говорили с новия национален селекционер на Германия Юрген Клоп:  “Познавам Юрген отдавна. Няма да разкрия всичко, за което си говорихме – 50% от разговора беше за времето, когато играехме един срещу друг, а останалите 50% – за бъдещето. Интересно е да си поговориш с треньор, който вече не участва в ежедневната тренировъчна работа, но разполага с богат опит. Виждал съм какво е постигнал и успехите, които е имал.

Интересно е да чуя как е подходил към нещата и как е постигнал всичко това. Според моя опит отношенията между клуба и националния отбор не са сложни. Имаме обща цел. Германия трябва да се класира; това е ясно. Турнирите се печелят през лятото – затова играчите трябва да са във форма и на разположение. За да може Германия да постигне нещо специално и може би да загуби от Белгия на финала (смее се)”.

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Снимки: Imago

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