В Райо Валекано поднесоха изненада и решиха да картотекират отхвърления Раул де Томас

Една от големите изненади в последните часове на летния трансферен прозорец дойде от Райо Валекано. Клубът реши да картотекира нападателя Раул де Томас, на когото активно търсеше нов отбор през юли и август. Първоначално той не влизаше в плановете на треньора Бенят Сан Хосе, но сега ще получи нов шанс в състава. Раул де Томас, чийто договор е до 2027 г., се завърна в Райо Валекано това лято след неуспешен престой под наем в катарския Ал Уакра. Въпреки че бъдещето му изглеждаше далеч от мадридския тим, в крайна сметка той остана и беше официално регистриран за сезона.

Преди година, тъй като не намираше място в схемата на тогавашния треньор Иниго Перес, Де Томас избра да премине под наем в Ал Уакра. Целта му беше да натрупа игрови минути, да възвърне най-добрата си форма и да си върне увереността. Престоят му в Катар обаче не се разви по очаквания начин и приключи само след няколко месеца с 13 официални мача, от които едва три като титуляр, и три гола за общо 431 минути игра. Контузия в началото на 2024 г. ускори напускането му и през февруари договорът за наем беше прекратен. Това означава, че нападателят не е играл в официален мач от почти девет месеца, като последната му поява на терена беше на 7 януари срещу Ал Араби, когато записа едва 22 минути.

По време на предсезонната подготовка Раул де Томас беше отделен от основната група и тренираше индивидуално. Когато всичко сочеше, че той ще бъде продаден или отново преотстъпен, липсата на конкретни оферти накара клуба да му даде последна възможност да се докаже и да помогне на отбора с надеждата отново да се превърне във важен играч, какъвто беше в миналото. След завръщането си в Райо през 2022 г., когато стана най-скъпият трансфер в историята на клуба (около десет милиона евро, платени на Еспаньол), Раул де Томас така и не успя да намери постоянство в изявите си.

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Снимки: Gettyimages