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Официално: Комо привлече Мойс Кийн

  • 1 сеп 2026 | 20:39
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Официално: Комо привлече Мойс Кийн

В последния ден от летния трансферен прозорец в Серия А за 2026 г. Комо официално обяви привличането на италианския национал Мойс Кийн от Фиорентина под наем със задължение за откупуване. Сделката се оценява на обща стойност от 40 милиона евро, включваща таксата за наем, сумата за постоянен трансфер и бонуси. Италианският национал струваше на Фиорентина 13 милиона евро плюс бонуси до 5 милиона евро, когато се присъедини от Ювентус през лятото на 2024 г.

Комо уреди Мойс Кийн и се насочва към вратар на Челси
Комо уреди Мойс Кийн и се насочва към вратар на Челси

Оттогава той отбеляза 27 гола в 59 мача в Серия А. Сезон 2024-25 беше особено впечатляващ за Кийн на индивидуално ниво, като той вкара 19 гола в лигата, пет в 11 мача в Лигата на конференциите и още един гол в единствения си мач за Купата на Италия през тази кампания. В момента Кийн има средно по един гол на всеки два мача за националния отбор на Италия, с актив от 13 попадения в 26 срещи. 26-годишният нападател става деветото лятно попълнение на Комо след привличането на Трево Чалоба, Матия Либерали, Луис Мия, Ян Коуто, Самуеле Ричи, Андрес Куенка, Кайки и Уили Камбуала.

Кийн се присъединява към отбора на Сеск Фабрегас преди мача им от Серия А като гост на Фиорентина в петък вечер. Комо също така има изключително вълнуваща програма в Шампионската лига, включваща домакинства на Пари Сен Жермен и Манчестър Юнайтед, както и гостуване на Барселона.

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Снимки: Gettyimages

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