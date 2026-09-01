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От Астън Вила привлякоха официално крило от ПСЖ

  • 1 сеп 2026 | 13:59
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От Астън Вила привлякоха крилото на Пари Сен Жермен Ибрахим Мбайе, обявиха официално от клуба. “Скай Спортс” допълва, че от “Вила Парк” ще платят 47 милиона паунда за фланговия футболист. Бирмингамци не оповестяват продължителността на договора на футболиста, но се смята, че той е за пет години. Мбайе бе силно желан и от Ливърпул, но тогава от ПСЖ поискаха доста по-сериозна сума (70 милиона паунда), която отказа мърсисайдци.

Крилото се превръща в десетото ново попълнение на Астън Вила това лято, а сумата за нови футболисти, похарчена това лято вече наближава 300 милиона евро. На “Вила Парк” вече акостираха солидни имена като Леон Горетцка, Николас Джаксън и Аарън Уан-Бисака, както и талантливи млади футболисти като Йохан Манзамби, Зион Сузуки, Алехандро Гарначо, а именно в тази група трябва да бъде Мбайе. Тимът на Унай Емери стартира трудно сезона и записа две поредни поражение от Брайтън и Арсенал.

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