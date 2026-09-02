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Официално: Джонатан Дейвид премина в Атлетико Мадрид

  • 2 сеп 2026 | 01:01
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Официално: Джонатан Дейвид премина в Атлетико Мадрид

Вече е официално. Атлетико Мадрид обяви във вторник, 1 септември, привличането на канадския нападател Джонатан Дейвид от Ювентус. Това е последната голяма сделка, която „дюшекчиите“ осъществиха в края на трансферния прозорец.

26-годишният играч пристига в испанската столица под наем за един сезон, като договорът включва незадължителна опция за закупуване на стойност 25 милиона евро в края на кампанията, която може да бъде активирана през юни 2027 г. Клубът ще поеме малко над 50% от заплатата на северноамериканския футболист, който в Торино получаваше около шест милиона евро нето на сезон. Този ход е отговор на спешните нужди на спортното ръководство на „рохибланкос“ в последните часове на летния пазар.

Предвид физическите проблеми на Александър Сьорлот и ситуацията около Хулиан Алварес, Симеоне поиска още един играч, за да завърши атакуващата линия. Въпреки че клубът проучваше няколко възможности, тази с канадеца се оказа най-убедителна поради споменатите условия.

Дейвид е нападател, който се отличава с огромен динамизъм, универсалност да се изтегля по фланговете и забележителна способност да се открива на празни пространства. Той не е класически статичен централен нападател, а атакуващ играч, способен да създава предимства чрез скоростта си – нещо, което се вписва перфектно в бързите офанзивни преходи, които Симеоне се опитва да наложи в началото на сезона.

„Много съм щастлив да подпиша с Атлетико, това е много голям клуб, щастлив съм да бъда тук“, обясни канадският играч в изявление за „Ел Чирингито“. Нападателят сподели, че не е имал време да разговаря със Симеоне, но се надява да го направи в сряда по време на тренировката. Той също така показа големи амбиции: „Надявам се да печеля титли, това е голям клуб с амбиция. Така че целта е да печелим по един трофей всеки сезон“, коментира той.

Северноамериканският нападател ще търси в испанската столица водещата роля и постоянството, които му липсваха по време на престоя му в италианската Серия А. Джонатан Дейвид се присъедини към тима от Пиемонт през лятото на 2025 г. като свободен агент, пораждайки големи очаквания в Торино, които в крайна сметка не се оправдаха. Престоят му в Италия се характеризира с колебливо представяне, като той отбеляза осем гола в четиридесет и шест официални мача с фланелката на „бианконерите“. Липсата на пълна адаптация към строгата тактическа защитна схема на Калчото му попречи да покаже постоянно голмайсторското ниво, с което преди това бе впечатлил европейския континент.

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