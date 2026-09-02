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Трансферът на Таляфико в Атлетико Мадрид се провали в последния момент

  • 2 сеп 2026 | 02:23
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Трансферът на Таляфико в Атлетико Мадрид се провали в последния момент

Сделката за преминаването на Николас Таляфико от Лион в Атлетико Мадрид пропадна след часове на интензивни преговори. По-рано аржентинецът беше дал зелена светлина за сделката и дори когато се появиха първите информации за провал, преговорите продължиха до късно вечерта. В надпреварата за подписа му участваше и Ювентус, но "старата госпожа" бързо се отказа от преследването на аржентинеца.

Провалът на преговорите оставя всички страни в изходна позиция след един хаотичен вторник. Атлетико, който търсеше опитен ляв бек за Диего Симеоне, не успя да финализира сделката навреме след ден на разговори между клубовете, които на няколко пъти бяха на ръба на провала. Таляфико, който в понеделник навърши 33 години, остава в Лион, където има договор до юни 2027 г. През миналия сезон той записа 20 мача и 3 асистенции в Лига 1.

Това е вторият голям изходящ трансфер на Лион, който се проваля в рамките на 24 часа, след като сделката за Юсуф Фофана също пропадна в последния момент. В същия ден обаче клубът успя да продаде Малик Фофана на Съндърланд за около 30 милиона евро. Тъй като трансферните прозорци в Европа вече са затворени, световният шампион ще трябва да изчака до януари за следващата стъпка в кариерата си.

Струва си да се отбележи, че според „Трансфермаркт“ аржентинецът е оценен на едва 4 милиона евро, но дори тази скромна сума не се оказа достатъчна за осъществяването на сделката преди крайния срок.

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