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Съперник на Левски се подсили със защитник от Тотнъм

  • 1 сеп 2026 | 22:22
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Съперник на Левски се подсили със защитник от Тотнъм

Един от съперниците на Левски в Лига Европа в лицето на Съндърланд, финализира привличането на защитника на Тотнъм Кевин Дансо, който пристига под наем със задължителна клауза за откупуване. Клубът от североизточна Англия ще заплати такса от 2,5 милиона паунда за наема, а задължението за закупуване на стойност 22,25 милиона паунда ще се активира, ако отборът запази мястото си в Премиър лийг през този сезон. В случай че трансферът стане постоянен, австрийският национал ще подпише четиригодишен договор на „Стейдиъм ъф Лайт“.

Мениджърът Роберто Де Дзерби потвърди в събота, че 27-годишният Дансо е бил сред играчите, които са поискали да напуснат клуба преди крайния срок във вторник. Той не попадна в групата за мача при загубата с 0:2 от Нюкасъл Юнайтед в събота.

След като трансферът беше обявен от Съндърланд, Дансо сподели пред уебсайта на клуба: „Чувството да съм тук е невероятно и нямам търпение да започна. Израснал съм в Англия и знам, че Съндърланд има богата история във Висшата лига. Развълнуван съм да бъда част от това пътуване. Надявам се да допринеса с опита си за отбора както на терена, така и извън него.“

„Преди всичко бих се описал като войн. Аз съм човек, който дава всичко за отбора, и искам да пренеса този манталитет тук. Знам, че ни предстои участие в европейските турнири този сезон и всичко е възможно. Няма граници пред нас и искаме да видим колко далеч можем да стигнем“, добави той.

Защитникът е записал 52 мача за „шпорите“ и беше титуляр във всеки от последните шест мача на тима през миналия сезон, когато серия от три победи и две равенства помогна на отбора на Де Дзерби да избегне изпадането.

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