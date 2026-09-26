11-те на България срещу Люксембург: Лукас Петков води атаката, Кристиан Димитров е капитан

Слушай на живо: България - Люксембург

Стана ясен стартовият състав на България за мача срещу Люксембург от Лига на нациите. Срещата започва в 19:00 часа на стадион "Христо Ботев", като с нея се дава старт на борбата в групата, в която са още Естония и Исландия.

Селекционерът Александър Димитров залага на 4-3-3, като на вратата започва Даниел Наумов. Карето в защита включва Иван Турицов, Кристиан Димитров, Теодор Иванов и Димитър Велковски, като бранителят на Левски е с капитанската лента.

Тройката в средата на игрището е съставена от Емил Ценов, Асен Чандъров и Илия Груев. Атаката на България повежда Лукас Петков, на когото по фланговете ще помагат Георги Русев и Здравко Димитров.

България 0:0 Люксембург

Стартовите състави:

България: 1. Даниел Наумов, 19. Иван Турицов, 5. Кристиан Димитров, 15. Теодор Иванов, 21. Димитър Велковски, 6. Емил Ценов, 4. Илия Груев, 14. Асен Чандъров, 11. Георги Русев, 20. Лукас Петков, 10. Здравко Димитров.

Люксембург: 1. Антони Морис, 18. Лорен Янс, 3. Енес Махмутович, 13. Дирк Карлсон, 4. Флориан Бонер, 6. Морейра, 16. Леандро Барейро, 11. Венсан Тил, 10. Данел Синани, 7. Айман Дардари, 17. Хамза Кадамани.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google