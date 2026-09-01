Съндърланд уреди Малик Фофана, към когото имаше интерес и Арсенал

Съндърланд, който е съперник на Левски в основната фаза на Лига Европа, е постигнал договорка с Лион за привличането на крилото Малик Фофана. 21-годишният футболист е получил разрешение да пътува за Англия, за да премине медицински прегледи, преди да подпише петгодишен договор с опция за удължаване с още 12 месеца.

Въпреки че документацията по трансфера все още не е финализирана, се очаква сделката да бъде финализирана преди крайния срок във вторник вечер.

Арсенал също имаше интерес белгийския национал, който дори е провел разговори с мениджъра Микел Артета. "Топчиите" обаче не са били склонни да платят над 30 милиона за него.

През това лято Съндърланд, който ще участва в тазгодишното издание на Лига Европа, вече подсили състава на Режис льо Бри с крайните защитници Тома Мюние и Даян Метали, както и с халфа Жул Ахока.

Подсилването на атаката също е било приоритет, като са били проучвани възможности за трансфери на Игор Пайшао от Марсилия и Джак Грийлиш от Манчестър Сити. Грийлиш обаче сега е напът да се завърне в Евертън.

Фофана има два гола в шест мача за Лион през този сезон, като се разписа в реванша от плейофите на Шампионската лига срещу Фенербахче и при победата с 2:0 над Тулуза на старта на Лига 1. За две години и половина във френския клуб той е отбелязал 19 гола в 83 мача.

През миналото лято Челси отправи устно запитване за него, а Евертън проведе разговори за евентуален трансфер.

След като премина през всички юношески формации на Белгия до 21 години, Фофана направи своя дебют за мъжкия национален отбор през октомври 2024 г., записвайки първия от общо петте си мача до момента. Той отбеляза първия си гол за страната през септември при победата с 6:0 над Лихтенщайн в световна квалификация, но не попадна в състава за летния турнир.

Крилото е продукт на академията на Гент в родната си Белгия, като дебютира за първия отбор през юли 2022 г. За клуба той изиграва 64 мача, в които отбелязва пет гола и прави 10 асистенции, преди да се присъедини към Лион за 17 милиона евро през януари 2024 г.

🚨🔴⚪️ BREAKING: Malick Fofana now on his way to undergo medical at Sunderland, here we go!



Deal verbally agreed — understand fee is €30m plus add-ons accepted by Lyon.



Arsenal were never planning to pay €35/40m package. Follows @Santi_J_FM @David_Ornstein. pic.twitter.com/oX27br0Pvg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2026

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Снимки: Imago