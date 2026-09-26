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Два мача дават старт на кръг №11 във Втора лига

  • 26 сеп 2026 | 08:00
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Два мача дават старт на кръг №11 във Втора лига

Днес предстои да се изиграят първите два мача от 11-ия кръг на Втора лига. Намиращият се в серия от две поредни победи Рилски спортист приема закъсалия Пирин, който все още няма спечелена точка през този сезон. В другия двубой от програмата среща си дават Локомотив (Горна Оряховица) и Марек.

Втора лига, XI кръг

26 септември, събота, 16:00 ч.:

Рилски спортист - Пирин (Благоевград)

Локомотив (Горна Оряховица) - Марек

27 септември, неделя, 14:00 ч.:

Вихрен (Сандански) - Несебър

27 септември, неделя, 16:30 ч.:

Берое - Янтра (Габрово)

27 септември, неделя, 17:00 ч.:

ЦСКА II - Спортист (Своге)

Черноморец (Бургас) - Монтана

27 септември, неделя, 19:00 ч.:

Фратрия - Спартак (Плевен)

Хебър (Пазарджик) - Добруджа

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