Два мача дават старт на кръг №11 във Втора лига

Днес предстои да се изиграят първите два мача от 11-ия кръг на Втора лига. Намиращият се в серия от две поредни победи Рилски спортист приема закъсалия Пирин, който все още няма спечелена точка през този сезон. В другия двубой от програмата среща си дават Локомотив (Горна Оряховица) и Марек.
Втора лига, XI кръг
26 септември, събота, 16:00 ч.:
Рилски спортист - Пирин (Благоевград)
Локомотив (Горна Оряховица) - Марек
27 септември, неделя, 14:00 ч.:
27 септември, неделя, 16:30 ч.:
27 септември, неделя, 17:00 ч.:
27 септември, неделя, 19:00 ч.:Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google