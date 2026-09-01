Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Валенсия
  3. Ливърпул праща играч с над 100 мача за клуба в Испания

Ливърпул праща играч с над 100 мача за клуба в Испания

  • 1 сеп 2026 | 19:36
  • 1472
  • 3
Ливърпул праща играч с над 100 мача за клуба в Испания

Испанският Валенсия е постигнал договорка с Ливърпул за привличането на Харви Елиът, информира “Скай Спортс”. 23-годишният играч ще премине при “прилепите” под наем без опция за откупуването му. През миналата година Харви Елиът бе под наем в Астън Вила, където записа едва девет участия и не впечатли. От своя страна Валенсия търси свежи попълнения, които да вдигнат класата на тима, особено след трудният старт на сезона. “Тимът от “Местая” стигна до две поражения и едно равенство в първите три двубоя от Ла Лига и се намира на предпоследното място в класирането. Харви Елиът е юноша на Фулъм, но бе привлечен в академията на Лиивърпул през 2019 година. До момента той има 15 гола и 21 асистенции в 149 мача за мърсисайдци.

Ливърпул отказа 30 милиона паунда от Нотингам Форест за талант, който ще бъде налаган
Ливърпул отказа 30 милиона паунда от Нотингам Форест за талант, който ще бъде налаган
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Фиорентина изненадващо договори крило от Спортинг (Лисабон)

Фиорентина изненадващо договори крило от Спортинг (Лисабон)

  • 1 сеп 2026 | 17:27
  • 1019
  • 0
Нюкасъл обяви трансфера на Фернандес-Пардо

Нюкасъл обяви трансфера на Фернандес-Пардо

  • 1 сеп 2026 | 17:26
  • 3305
  • 6
Брайтън взе крило от Чемпиъншип за резерва на искан от Ливърпул

Брайтън взе крило от Чемпиъншип за резерва на искан от Ливърпул

  • 1 сеп 2026 | 17:13
  • 1235
  • 0
Атлетико изглежда ще надвие Ювентус за световен шампион

Атлетико изглежда ще надвие Ювентус за световен шампион

  • 1 сеп 2026 | 16:31
  • 3679
  • 2
Рома прати подобрена оферта към Щутгарт за крило

Рома прати подобрена оферта към Щутгарт за крило

  • 1 сеп 2026 | 16:15
  • 1096
  • 0
Барселона официално представи Габриел Жезус

Барселона официално представи Габриел Жезус

  • 1 сеп 2026 | 16:07
  • 13567
  • 37
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Лудогорец привлече бронзов медалист от Мондиал 2022

Официално: Лудогорец привлече бронзов медалист от Мондиал 2022

  • 1 сеп 2026 | 18:03
  • 18371
  • 18
Хулио Веласкес: Акрам Бурас се размина със сериозна контузия

Хулио Веласкес: Акрам Бурас се размина със сериозна контузия

  • 1 сеп 2026 | 14:53
  • 36433
  • 28
Ман Сити и Челси се разбраха за рекорден трансфер

Ман Сити и Челси се разбраха за рекорден трансфер

  • 1 сеп 2026 | 19:19
  • 7282
  • 6
Трансферният прозорец в топ 5 първенствата затваря днес, следете по-интересните сделки тук

Трансферният прозорец в топ 5 първенствата затваря днес, следете по-интересните сделки тук

  • 1 сеп 2026 | 20:02
  • 88986
  • 20
Хебър 0:0 Фратрия, греда за домакините в 60-ата секунда

Хебър 0:0 Фратрия, греда за домакините в 60-ата секунда

  • 1 сеп 2026 | 20:00
  • 2853
  • 2
Георги Павлов в “Гостът на Sportal.bg”: Божидар е локомотивът на атлетиката в момента, но ще има още няколко силни

Георги Павлов в “Гостът на Sportal.bg”: Божидар е локомотивът на атлетиката в момента, но ще има още няколко силни

  • 1 сеп 2026 | 16:56
  • 2924
  • 0