Ливърпул праща играч с над 100 мача за клуба в Испания

Испанският Валенсия е постигнал договорка с Ливърпул за привличането на Харви Елиът, информира “Скай Спортс”. 23-годишният играч ще премине при “прилепите” под наем без опция за откупуването му. През миналата година Харви Елиът бе под наем в Астън Вила, където записа едва девет участия и не впечатли. От своя страна Валенсия търси свежи попълнения, които да вдигнат класата на тима, особено след трудният старт на сезона. “Тимът от “Местая” стигна до две поражения и едно равенство в първите три двубоя от Ла Лига и се намира на предпоследното място в класирането. Харви Елиът е юноша на Фулъм, но бе привлечен в академията на Лиивърпул през 2019 година. До момента той има 15 гола и 21 асистенции в 149 мача за мърсисайдци.

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Снимки: Gettyimages