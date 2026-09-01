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Арбелоа уреди още един играч на Реал Мадрид за Фулъм

  • 1 сеп 2026 | 13:20
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Арбелоа уреди още един играч на Реал Мадрид за Фулъм

Фулъм е постигнал договорка с Реал Мадрид за привличането на халфа Мануел Анхел, информира Фабрицио Романо. 22-годишният испанец дебютира за първия отбор на 16 януари в двубоя за Купата на Краля срещу Албасете, в който Алвро Арбелоа дебютира като треньор на Реал. “Белите” претърпяха унизителна загуба с 2:3 в тази среща.

Анхели изигра общо седем мача през миналата кампания. Той ще е третият играч на Реал, когото Арбелоа привлича във Фулъм. Преди него на “Крейвън Котидж” пристигнаха Гонсало Гарсия и Сесар Паласиос.

“Ди Атлетик” информира, че Анхел вече е в Лондон и преминава прегледи. Изданието твърди, че Реал ще вземе 50% от евентуална бъдеща продажба на халфа.

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Снимки: Imago

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