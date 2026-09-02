Евертън си върна Джак Грийлиш

Евертън официално обяви привличането на Джак Грийлиш от Манчестър Сити под наем. 30-годишният футболист премина медицински прегледи във вторник сутринта, преди да се завърне в клуба, където игра под наем и през миналия сезон. Договорът му със Сити изтича в края на следващата кампания.

Няколко клуба бяха отправили запитвания за Грийлиш, но отборът на Дейвид Мойс беше неговият първи избор и единственият, който се съгласи с условията на Сити за сделката. По-рано през трансферния прозорец Съндърланд също бе отправил оферта за наем.

Грийлиш прекара миналия сезон под наем в Евертън, като записа два гола и шест асистенции в 20 мача от Висшата лига, преди контузия в стъпалото, наложила операция, да прекрати сезона му през януари.

„Чувството е толкова хубаво. Много съм щастлив. Мисля, че давам най-доброто от себе си във всичко в живота, не само във футбола, когато се чувствам обичан“, заяви Грийлиш. „Това ми даде мениджърът, това ми дадоха съотборниците ми и особено това, което ми дадоха феновете. Всеки път, когато видя фен на Евертън, това е просто чиста любов. Начинът, по който ме посрещнаха още от първия мач срещу Лийдс – никога няма да го забравя. Това означава много за мен и се надявам, че съм направил няколко фенове на Евертън щастливи. Прекарах перфектно първите шест месеца тук, след което останах наоколо, след като се контузих. Гледах всички мачове на Евертън от предсезонната подготовка и от началото на сезона. Сега се чувствам готов да започна. Готов съм да започна тренировки утре и да се подготвя за мачовете.“

Нападателят пропусна предсезонното турне на Сити, докато продължаваше да се възстановява от контузията, преди да направи първата си поява за клуба от май 2025 г. като резерва при загубата с 0:3 от Арсенал за „Къмюнити Шийлд“ миналия месец. Той влезе от пейката и при победата с 2:1 над Борнемут във Висшата лига, но не беше включен в групата за успеха над Кристъл Палас в петък.

Грийлиш е третото попълнение в атака за Евертън през този трансферен прозорец, след като наемът на Тайрик Джордж беше превърнат в постоянен трансфер, а Бренан Джонсън пристигна чрез размяна, която изпрати Дуайт Макнийл в Палас.

След като се присъедини към Сити за 100 милиона паунда от Астън Вила през 2021 г., Грийлиш спечели три титли от Висшата лига и изигра ключова роля в кампанията за требъл през сезон 2022-23. Той има 159 мача за клуба, в които е отбелязал 17 гола и е направил 23 асистенции.

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