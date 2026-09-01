Ливърпул отказа 30 милиона паунда от Нотингам Форест за талант, който ще бъде налаган

Ливърпул е отхвърлил оферта в размер на 30 милиона паунда от Нотингам Форест, от които пет милиона под формата на бонуси, за халфа Трей Ниони. На “Анфийлд” гледат на 19-годишния футболисти като много ценен актив за бъдещето и още през този сезон Андони Ираола планира да му дава все повече минути. Това е и една от причините, поради които клубът реши, че няма да привлича заместник на Къртис Джоунс, след като англичанинът бе продаден на Интер.
Ниони вече има 21 мача за първия отбор на Ливърпул, а по време на предсезонната подготовка бе един от най-впечатляващите играчи.
Ниони подписа първия си професионален договор с Ливърпул на 15 октомври 2024 г. Той беше включен в първия отбор на Ливърпул за мача от Шампионската лига срещу ПСВ Айндховен на 29 януари 2025. Появата му като резерва през второто полувреме на възраст от 17 години и 213 дни го направи най-младият играч на клуба в европейските турнири.
Той влезе като резерва и в мача с Нотингам Форест преди няколко дни, когато се появи като резерва на Алексис Мак Алистър.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago