Ливърпул отказа 30 милиона паунда от Нотингам Форест за талант, който ще бъде налаган

Ливърпул е отхвърлил оферта в размер на 30 милиона паунда от Нотингам Форест, от които пет милиона под формата на бонуси, за халфа Трей Ниони. На “Анфийлд” гледат на 19-годишния футболисти като много ценен актив за бъдещето и още през този сезон Андони Ираола планира да му дава все повече минути. Това е и една от причините, поради които клубът реши, че няма да привлича заместник на Къртис Джоунс, след като англичанинът бе продаден на Интер.

Ниони вече има 21 мача за първия отбор на Ливърпул, а по време на предсезонната подготовка бе един от най-впечатляващите играчи.

Ниони подписа първия си професионален договор с Ливърпул на 15 октомври 2024 г. Той беше включен в първия отбор на Ливърпул за мача от Шампионската лига срещу ПСВ Айндховен на 29 януари 2025. Появата му като резерва през второто полувреме на възраст от 17 години и 213 дни го направи най-младият играч на клуба в европейските турнири.

Той влезе като резерва и в мача с Нотингам Форест преди няколко дни, когато се появи като резерва на Алексис Мак Алистър.

🚨 Liverpool have 𝗥𝗘𝗝𝗘𝗖𝗧𝗘𝗗 a £30M package from Nottingham Forest for midfielder Trey Nyoni.



Forest offered £25M guaranteed plus £5M in add-ons, but Liverpool have no intention of allowing the 19-year-old to leave.



Nyoni is expected to have a bigger role this season,… pic.twitter.com/nsQkAqdS5s — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 1, 2026

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Снимки: Imago