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  3. Следете тук всичко интересно преди големия финал на Мондиал 2026

Следете тук всичко интересно преди големия финал на Мондиал 2026

  • 19 юли 2026 | 09:11
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Броени часове остават до големия финал на Мондиал 2026. След 103 мача, много емоции, рекордна резултатност, спорни моменти и нестихващи дискусии идва моментът на истината. Шампионите на Европа и Южна Америка - Испания и Аржентина, излизат тази вечер на "МетЛайф Стейдиъм" в Ню Джърси в непредвидим финал на Световното първенство.

Този, както и всички 104 мача от шампионата на планетата в САЩ, Канада и Мексико, може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

Тук ще следим заедно и всичко интересно в часовете преди финала на 23-тото световно първенство, който ще бъде необичаен не само заради историческите факти около него, а и заради това, че на почивката ще има шоу с участието на най-известните артисти в света: Мадона, Шакира, Джъстин Бийбър и БТС ще се редуват на сцената. От ФИФА вече потвърдиха, че програмата ще продължи 17 минути.

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Снимки: Imago

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