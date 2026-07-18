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Аржентина тренира здраво за финала на Световното първенство

  • 18 юли 2026 | 14:07
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Тимът на Аржентина се готви усилено преди финала на Световното първенство срещу Испания, който ще се играе в неделя вечер в Ню Джърси.

„Това е просто още един мач“, заяви селекционерът Лионел Скалони. „Не можем да мислим за факта, че това е финал на Световно първенство.“

Пътят на Аржентина обратно към финала не беше от най-лесните, въпреки че действащите шампиони (7-0-0) са единственият отбор без загуба и равенство в турнира. Испания (6-0-1) завърши наравно в първия си мач срещу Кабо Верде.

На Аржентина се наложи да прави обрат от 1:0 през второто полувреме, за да победи Англия на полуфиналите.

Отборът също така трябваше да наваксва пасив от 2:0 през втората част, за да надделее над Египет на осминафиналите. Освен това „гаучосите“ играха продължения както срещу Кабо Верде (на 1/16-финалите), така и срещу Швейцария (на четвъртфиналите).

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