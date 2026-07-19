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Тони Кроос: Ако Испания вкара първа, Аржентина може да получи три или четири гола

  • 19 юли 2026 | 13:56
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Световният шампион с Германия Тони Кроос също даде своята прогноза за предстоящия финал от Мондиал 2026 между Испания и Аржентина. Бившият халф на Реал Мадрид, подобно на Роналдо Феномена, отдава предпочитанията си за тима на "Ла Фурия" и смята, че тимът на Луис де ла Фуенте може дори да разгроми съперника си.

„Ако отбор като Испания успее да играе своята игра, докато води в резултата, не бихте искали да се изправяте срещу него“, заяви Тони в предаването в ТикТок, което води заедно с брат си Феликс. По негово мнение, ако "Ла Роха" излезе, мачът може да бъде решен.

„Ако Испания поведе с 1:0, забравете, ще им вкарат три или четири. Аржентина няма да намери решения“, каза твърдо бившият играч на Реал Мадрид. Въпреки това, и въпреки този фаворитизъм в полза на испанците, Кроос не забравя огромния талант, който Аржентина притежава в лицето на Меси.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Аржентина не е по-добра от Германия, но имат невероятен манталитет и Меси, който ги изведе до финала. Осъзнавам, че интелигентността на Меси продължава постоянно да се увеличава“, коментира бившият легендарен халф.

Всъщност за него е огромна изненада, че Меси продължава да се представя на такова ниво въпреки своите 39 години: „Мислех, че Световното първенство през 2022 г. ще бъде последното за него“.

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