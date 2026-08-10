Марсилия се развихри срещу Атлетик Билбао в контрола на "Велодром"

В петата си лятна контрола преди старта на сезона, отборът на Марсилия постигна категорична и вдъхваща увереност победа с 3:1 срещу испанския Атлетик Билбао на своя стадион „Велодром“. Попаденията за френския гранд, воден от новия си наставник Бруно Женезио, реализираха Анхел Гомеш (10), Игор Пайшао (40) и младата надежда Таджидин Ммади (86). Почетният гол за баските бе дело на Охиан Сансет (34).

Мачът започна отлично за марсилци, които наложиха бързо и вертикално темпо на игра. Резултатът бе открит още в 10-ата минута, когато новото попълнение Анхел Гомеш изстреля истински снаряд и препарира противниковия страж за 1:0.

Противно на събитията на терена, гостите от Билбао стигнаха до равенството в 34-ата минута – Охиан Сансет се възползва от невнимание в защитата и възстанови статуквото.

Радостта им обаче бе кратка, тъй като в 40-ата минута изключително активният Игор Пайшао завърши по прекрасен начин устремна атака за 2:1.

Втората част премина под знака на множество тактически смени в двата състава, което накъса играта, но френският тим продължи да контролира случващото се. Точка на спора сложи юношата Таджидин Ммади в 86-ата минута. Младият футболист сътвори страхотно солово изпълнение на границата на наказателното поле, финтира отбраната и прати топката в мрежата за крайното 3:1.

Това бе предпоследна проверка за Марсилия преди началото на Лига 1. Следващия петък момчетата на Бруно Женезио излизат в още един сериозен тест срещу Атлетико Мадрид, а официалният им старт в първенството е насрочен за 21 август с домакинство срещу Страсбург.

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